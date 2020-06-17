Армия и оружие
Газета.RuРоссийские бомбардировщики провели полеты в районе Чукотки
Американские истребители пятого поколения F-22 сопровождали четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС российских ВКС, когда последние совершали плановый полет, сообщили в Минобороны России. Очередной подобный случай имел место 10 июня. Авиацию США также нередко наблюдают у российских границ.
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Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 06:39
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
Газета.Ru вчера в 06:29
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Происшествия
В четырех регионах Приволжья разоблачена ячейка исламистов
В четырех регионах Приволжского федерального округа была разоблачена ячейка исламистов из «Таблиги Джамаат» (террористическая организация, запрещена на территории РФ).
Известия 06:34
Экономика
Треть компаний в России проигнорировали господдержку
Около трети российских компаний проигнорировали предложенные правительством меры господдержки в кризис, поскольку посчитали их неэффективными.
Lenta.ru 06:07
Экономика
Московская биржа запустит торги иностранными акциями до конца лета
Мосбиржа до конца лета рассчитывает запустить торги акциями 25-30 иностранных эмитентов, входящих в индекс S&P 500, а к концу года предложит 50 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных компаний.
Российская газета вчера в 09:37
Политика
Из России высылают двух дипломатов Чехии
Объявление двух представителей другого государства персонами нон грата стало ответом МИД на недружественные действия со стороны Праги и недавнюю высылку двух сотрудников МИД России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений".
DixiNews 15 июня в 09:29
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Здоровье
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
Политика
Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками
Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты носили не носки, а портянки.
РИА Новости вчера в 20:18
Общество
Власти Москвы ответили на видео о «принуждении» учителей к голосованию
В департаменте образования Москвы назвали фейком видео о "принуждении" учителей к участию в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
РИА Новости 05:04
Футбол
Тьяго Силва разочарован решением «ПСЖ» не продлевать с ним контракт
Защитник «ПСЖ» Тьяго Силва болезненно воспринял решение руководства не продлевать с ним контракт, который истекает 1 июля.
Советский спорт вчера в 07:14
Происшествия
Чеченская молодежь устроила погром во французском городе Дижон
Более 12 человек пострадали в драке, устроенной мигрантами из Чечни в городе Дижон на северо-востоке Франции, сообщают местные СМИ.
Obzor.io 15 июня в 08:35
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
РИА Новости вчера в 17:09
Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
Общество
В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
Музыка
Газманов рассказал, чем наградили его проститутки
Народный артист России Олег Газманов в эфире передачи «Музыкалити» с Максимом Галкиным и хип-хоп-исполнителем Ганвестом на YouTube-канале Gazgolder рассказал историю о том, как группа проституток после концерта отблагодарила его за песню «Путана» и предложила награду в виде бесплатного обслуживания всего музыкального коллектива.
Московский Комсомолец 06:34
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM вчера в 00:18
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Наука
Создан пластырь для лечения рака
Иголки позволяют доставлять через кожу препараты, используемые для лечения рака.
Evo-rus.com 05:27
Политика
Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
Армия и оружие
НАТО созывает совещание из-за ядерных ракет России
На видеоконференции министров обороны стран НАТО, проведение которой запланировано на 17—18 июня, будет обсуждаться вопрос о появлении у России новых ракет, способных нести ядерные заряды.
Военное дело вчера в 12:13
Общество
Матвиенко предложила распространить программу реновации по всей России
Программу реновации следует распространить по всей России, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Вечерняя Москва 06:12
Общество
В Свердловской области могут ввести новый запрет на торговлю спиртным
«Есть, например, предложение в качестве верхней временной планки установить 21:00, после чего купить спиртное будет нельзя до 10 утра», — написал чиновник.
REGNUM 06:40
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 15 июня в 12:10
Экономика
Коронавирус заставил россиян экономить на еде
Аналитики связывают покупательское поведение со снижением доходов: во втором квартале доходы россиян упали на 6%, по итогам года ожидается падение на 3,8%. Все это напрямую влияет и на восприятие ценников.
Югополис вчера в 08:19