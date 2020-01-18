Общество
Lenta.ruРоссийские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
В Ростове-на-Дону сотрудники Центра «Э» в течение пяти месяцев тайно снимали на видео активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко в ее спальне. Об этом ее дочь Влада сообщила на своей странице в Facebook.
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Спецслужбы вели съемку в квартире ростовчанки Шевченко за полгода до ареста
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону02:13
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Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца
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Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
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«Оренбург» проиграл чемпиону Словакии в контрольном матче
Технологии
Microsoft потратит $1 млрд на борьбу с углеродом в атмосфере
That’s why today we are making new commitments to address climate change. https://t.co/CzpeUpVhzs— Satya Nadella (@satyanadella) 16 января 2020 г. Для этих целей компания создает специальный фонд климатических инноваций, чтобы ускорить развитие технологий сокращения выбросов углерода, его улавливания и удаления из атмосферы.
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Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России
Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
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Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно.
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Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии
В Сирии за последние два дня уничтожили 50 боевиков из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России), которые осуществляли попытки прорвать позиции правительственных сил арабской республики.
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В 2019 году был побит рекорд продаж «заряженных» BMW M
Всего за 2019 год на глобальном рынке было продано 135 тыс. 829 новых машин из семейства BMW M. Как сообщает портал «tarantas.news», повышение объемов реализации в данном сегменте составило 32,2%, в сравнении с показателями 2018 года.
Общество
Синоптики предупредили о тепловой аномалии в Москве и Эвенкии
Гидрометцентр сообщил, что наибольшее отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур в ближайшие 10 дней будет наблюдаться в столичном регионе, Санкт-Петербурге и в Эвенкии, передает РИА "Новости".
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
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Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
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Бэйл вновь уехал со стадиона, не дожидаясь конца матча «Реала»
Вингер «Реала» Гарет Бэйл в очередной раз уехал со стадиона, не дожидаясь конца матча.
Технологии
Платформа Steam получит официальную поддержку в Chrome OS
Стоит отметить, что в настоящее время клиент Steam можно запустить на Chrome OS, однако официальной поддержки и оптимизации производительности нет, что делает взаимодействие пользователей Chromebook с сервисом крайне некомфортным.
Армия и оружие