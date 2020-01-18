Общество
Lenta.ruРоссийские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
В Ростове-на-Дону сотрудники Центра «Э» в течение пяти месяцев тайно снимали на видео активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко в ее спальне. Об этом ее дочь Влада сообщила на своей странице в Facebook.
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Спецслужбы вели съемку в квартире ростовчанки Шевченко за полгода до ареста
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону02:13
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Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
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В Санкт-Петербурге скончался драматург Юрий Димитрин, известный как соавтор первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика».
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Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
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Футболист назвал случившееся "шоком" для себя "С другой стороны, когда (главный тренер сборной Украины по футболу – ред.) Андрей Шевченко посетил хоккейный матч в Питере – это столько шума не вызвало", - напомнил он.
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Путин предложил выплачивать пособие на детей от 3 до 7 лет
Прямой эфир послания транслируется на телеканале "Крым 24".