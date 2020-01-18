В Ростове-на-Дону сотрудники Центра «Э» в течение пяти месяцев тайно снимали на видео активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко в ее спальне. Об этом ее дочь Влада сообщила на своей странице в Facebook.

Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

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