Общество
Lenta.ruРоссийские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
В Ростове-на-Дону сотрудники Центра «Э» в течение пяти месяцев тайно снимали на видео активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко в ее спальне. Об этом ее дочь Влада сообщила на своей странице в Facebook.
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Спецслужбы вели съемку в квартире ростовчанки Шевченко за полгода до ареста
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону02:13
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Экономика
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При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
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В Москве после жалоб соседей на музыку обнаружили тело убитого мужчины
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В сирийском Алеппо идут тяжёлые бои: ВКС России бьют по террористам
Как сообщало EADaily, 16 января сирийские правительственные войска начали массированные ракетно-артиллерийские удары по позициям боевиков ХТШ и протурецкого «Национального фронта освобождения» (НФО) по всей западной окраине города Алеппо и юго-западнее административного центра одноимённой провинции вдоль трассы М5.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового главу Федеральной налоговой службы.
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Телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева выложила фото в Instagram, на котором показала подписчикам свою новую прическу.
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Появилась первая фотография со свадебной церемонии греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III и бывшей жены Романа Абрамовича Дарьи Жуковой.
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Сборная России по хоккею победила Канаду на юношеских ОИ
Сборная России по хоккею обыграла Канаду в первом матче группового этапа юношеской Олимпиады в швейцарской Лозанне.
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Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
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Первый полет космического корабля Dream Chaser запланирован на 2021 год
Американская компания Sierra Nevada Corporation назначила первый испытательный полёт разрабатываемого грузового космического корабля Dream Chaser на 2021 год.