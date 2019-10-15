Экономика

Finam.RuFinam.RuРоссийские «быки» возобновили осторожные покупки

Российский фондовый рынок, благодаря позитиву внешних площадок, чувствовал себя сегодня бодрее, чем накануне. Индикаторы финишировали во вторник в "зеленом": индекс МосБиржи вырос на 0,66% закрывшись на отметке 2715,26 пункта, РТС прибавил 0,75% и к закрытию достиг 1331,03 пункта.
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Политика

Генсек ООН поддержал Россию в визовом скандале с США

Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что нынешняя ситуация берет начало в апреле 2018 года, когда американские власти выслали 60 российских дипломатов и членов их семей - всего США покинули около 200 человек.
Газета.Ru 02:55
Авто

Двойной багажник получил Lada Largus

В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный навесной багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Автоновости дня 14 октября в 08:06
Политика

Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России

Директор ФСБ Александр Бортников на международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи сообщил о предотвращении 39 терактов, готовившихся на территории России в 2019 году.
РБК 04:10
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Армия и оружие

ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой

Известия вчера в 21:41
Шоу-бизнес

Заворотнюк отказалась от чудо-вакцины, которой лечили Фриске

По словам людей из ближнего круга актрисы, медики предлагали делать инъекции американской вакцины и Заворотнюк.
Комсомольская правда вчера в 18:00
Армия и оружие

В Китае провели первое испытание атомной бомбы

16 октября 1964 года Китай провел первое испытание ядерного оружия.
7 новостей 02:09
Политика

РБК: в Кремле обсуждают создание зеленой партии

В администрации президента России обсуждают возможность создания зеленой партии для работы с экологической повесткой, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 02:16
Политика

В ОАЭ начались переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна.
REGNUM вчера в 06:19
Политика

Саудовский оркестр встретил Путина фальшивым гимном РФ

В Саудовской Аравии во время встречи президента РФ Владимира Путина с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом государственный оркестр не попадал в ноты во время исполнения гимна РФ, передает Znak.
ForPost 02:45
Армия и оружие

Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный «привет» россиянам

Утро.ru вчера в 15:00
Спорт

Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб

Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Происшествия

Пропавшую после продажи машины екатеринбурженку нашли мертвой

Сегодня на Уралмаше (северная часть Екатеринбурга) нашли тело 27-летней местной жительницы Ксении Каторгиной.
Петербургский дневник вчера в 06:39
Общество

Россияне простились с космонавтом Алексеем Леоновым

В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны простились с дважды Героем Советского Союза космонавтом Алексеем Леоновым, сообщает «360».
Ридус вчера в 05:00
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 01:47
Происшествия

В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь

В крови насмерть сбитого в Кирове шестилетнего мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Российская газета вчера в 15:05
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Политика

МИД Украины выдумал объяснение встречи Эрдогана с Поклонской

МИД Украины выдумал объяснение встречи турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с российскими депутатами Госдумы из Крыма Русланом Бальбеком и Натальей Поклонской.
Народные новости 00:17
Политика

Эксперты при главе ЦИК предложили поменять законы о выборах

С залогом и без фильтра Экспертная группа из четырех человек при главе ЦИК Элле Памфиловой сформировала предложения по реформе системы выборов.
РБК вчера в 23:00
Политика

Глава МИД Украины описал альтернативу формуле Штайнмайера

Глава МИД Украины Вадим Пристайко высказался о формуле Штайнмайера на пресс-подходе слушаний Комитета Европарламента по иностранным делам.
Дума ТВ вчера в 12:36
Происшествия

СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве

Следствие просит арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля, обвиняемых в "применении насилия" к сотрудникам Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
РИА Новости 03:33
Политика

Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на белом коне

Лидер КНДР Ким Чен Ын совершил восхождение на священную гору корейцев Пэктусан на белом коне.
Известия вчера в 23:35
Транспорт

«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%

Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Происшествия

Главу Новочеркасска задержали за взятку в 2,6 миллиона рублей

Российская газета 01:28
Футбол

«Ман Сити» попросил Зинченко никогда не сдерживать эмоции

Матч ТВ вчера в 07:31
Финансы

Курс доллара опустился до 64,29 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,25 копейки и составил 64,2925 рубля.
ТАСС вчера в 03:07
Гаджеты

Google представила новые смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL

Компания Google 15 октября провела презентацию своих новых продуктов, в том числе и новое поколение смартфонов Pixel 4. Во время презентации показали сразу две модели — Google Pixel 4 и Pixel 4 XL, которые получил две камеры, управление жестами, а также сканирование лица.
Astera вчера в 12:14
Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Армия и оружие

Дрон «Охотник» впервые применит оружие на испытаниях в 2020 году

Российская газета 04:12
Шоу-бизнес

Муж Лолиты на протяжении года содержал любовницу на деньги супруги

Друг Лолиты Милявской сообщил, что пятый муж исполнительницы в течение года изменял ей содержал любовницу на деньги знаменитой супруги.
Амур.инфо 02:58
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