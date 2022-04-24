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Российские десантники спасли тяжелораненого офицера украинской армии

Минобороны России опубликовало видео спасения тяжелораненого офицера ВСУ военнослужащими российских десантно-воздушных войск.
Комсомольская правда
Российские военнослужащие и военные врачи спасли жизнь раненому офицеру войск Украины, которого бросили свои при отступлении, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
РИА Новости
Как сообщили в Минобороны РФ, российские десантники обнаружили в ходе разведывательно-поисковых мероприятий украинского офицера - старшего лейтенанта Игоря Оленчука - с тяжелым ранением ноги.
Российская газета
В полевых условиях в течение 3,5 часов проводилась операция.
Общественная служба новостей

Подробнее о событии

Кадры спасения брошенного сослуживцами раненого украинского офицера показало Минобороны РФ
Московский Комсомолец05:22
Минобороны РФ опубликовало кадры спасения тяжелораненого офицера ВСУ военнослужащими ВДВ
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Минобороны РФ показало кадры спасения раненого офицера ВСУ, брошенного украинскими военными
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Российские десантники спасли тяжелораненого офицера украинской армии
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Минобороны показало видео со спасенным российскими военными тяжелораненым офицером ВСУ
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Российские военные спасли тяжелораненого украинского офицера, которого бросили ВСУ
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Минобороны РФ опубликовало кадры спасения раненного офицера ВСУ бойцами ВДВ
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