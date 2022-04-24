Комсомольская правдаРоссийские десантники спасли тяжелораненого офицера украинской армииМинобороны России опубликовало видео спасения тяжелораненого офицера ВСУ военнослужащими российских десантно-воздушных войск.Комсомольская правдаРоссийские военнослужащие и военные врачи спасли жизнь раненому офицеру войск Украины, которого бросили свои при отступлении, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.РИА НовостиКак сообщили в Минобороны РФ, российские десантники обнаружили в ходе разведывательно-поисковых мероприятий украинского офицера - старшего лейтенанта Игоря Оленчука - с тяжелым ранением ноги.Российская газетаВ полевых условиях в течение 3,5 часов проводилась операция.Общественная служба новостейЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаКомсомольская правдаЦентральная Служба НовостейНародные новостиФАНРоссийская газетаПодробнее о событииКадры спасения брошенного сослуживцами раненого украинского офицера показало Минобороны РФМосковский Комсомолец05:22Минобороны РФ опубликовало кадры спасения тяжелораненого офицера ВСУ военнослужащими ВДВОбщественная служба новостей05:16Минобороны РФ показало кадры спасения раненого офицера ВСУ, брошенного украинскими военнымиНародные новости04:26Российские десантники спасли тяжелораненого офицера украинской армииКомсомольская правда04:31Минобороны показало видео со спасенным российскими военными тяжелораненым офицером ВСУРИА Новости04:28Российские военные спасли тяжелораненого украинского офицера, которого бросили ВСУФАН04:46Минобороны РФ опубликовало кадры спасения раненного офицера ВСУ бойцами ВДВИА Красная Весна04:21Показать ещёОценить14Поделиться