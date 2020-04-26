Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъРоссийские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Читать в источнике
Комментировать1,6K
с чего всё началось
На официальном YouTube-канале
 российского Минобороны было опубликовано видео, на котором запечатлен первый в истории прыжок служащих ВДВ России с высоты 10 тысяч метров в Арктике в районе архипелага Земля Франца Иосифа.
Газета.Ru05:49

Подробнее о событии

Минобороны опубликовало видео группового десантирования в Арктике

РБК07:15

Российские десантники впервые в мире прыгнули с парашютами в Арктике с высоты 10 км

ТАСС01:31

Российские десантники впервые в истории совершили парашютный прыжок с высоты 10 км в Арктике

RT на русском08:10

Появилось видео прыжка российских десантников в Арктике

Газета.Ru05:49

Российские десантники первыми в мире прыгнули с высоты 10 километров в Арктике

Lenta.ru02:40

Российские десантники первыми в мире прыгнули с высоты 10 км в Арктике

Известия01:57

Опубликовано видео прыжка российских десантников в Арктике

РИА Новости05:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 08:51, Ашберн
Происшествия

Мать и трое детей погибли на пожаре в Алтайском крае

ФАН 01:36
4
Экономика

Кудрин предложил оказывать продовольственную помощь бедным

В России следует начать оказание продовольственной помощи наиболее бедным слоям населения, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Газета.Ru 03:11
381
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
1,5K
Общество

Эпидемиолог назвал два сценария развития коронавируса в России

По мнению Гинцбурга, есть два пути развития ситуации с коронавирусом в России.
РИА Новости 06:51
4
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» снова изменил курс

Ранее сообщалось о неоднократном изменении курса судна-трубоукладчика, которое министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток — 2".В феврале "Академик Черский" выдвинулся из Находки в сторону Сингапура, потом отправился в Шри-Ланку, затем пункт-назначения изменился на Суэц (Египет) и порт Мапуту (Мозамбик).
Вести.Ru 06:20
1,5K
Общество

В Самарской области выявили еще 20 случаев заражения коронавирусом

Самара, 26 апреля 2020, 12:35 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Самарской области.
REGNUM 05:35
199
Общество

Попова: Россия может избежать пика заражения коронавирусом

В России, по состоянию на утро 26 апреля, зафиксировано 80 949 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве); 747 человек умерли, 6767 выздоровели.
РИА Новости 08:29
66
Политика

Песков рассказал, как работает телефон Путина

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, как устроен телефон специальной связи у президента РФ Владимира Путина, по которому тот звонит руководителям ведомств.
БИЗНЕС Online 07:57
5
Шоу-бизнес

Ольга Бузова колко подшутила над карьерой Дмитрия Тарасова

Около 5 лет назад Бузова рассталась с Дмитрием Тарасовым по инициативе футболиста.
Bimru.ru 06:42
2
Общество

В Екатеринбурге две больницы переполнены пациентами с коронавирусом

Прием пациентов с COVID-19 инфекционными отделениями больниц № 6 и № 40 в Екатеринбурге прекращен, заболевших коронавирусной инфекцией помещают в другие медучреждения, 26 апреля пишет «Комсомольская правда — Урал».
ИА Красная Весна 06:28
25
Авто

Kia Stinger второго поколения может не быть

Упавшие на 18 % продажи Kia Stinger за первый год и продолжающие снижаться до сих пор не оставляют автомобилю никаких шансов.
Car.ru 23 апреля в 23:52
5
Происшествия

Массовую вечеринку пресекли полицейские в Москве

Газета.Ru 08:44
310
Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
71
Кино

Названы самые прибыльные фильмы 2019 года

"Мстители: Финал" назван самым прибыльным фильмом 2019 года.
Клопс 07:12
3
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
4,4K
Происшествия

В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом

РИА Новости 08:08
59
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,7K
Общество

В Курганской области запретили алкоголь на майские праздники

В Курганской области приостановили продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая.
РИА Новости 08:02
168
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
1,6K
Общество

Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе

Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru вчера в 22:14
49
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
724
Экономика

Россия приостанавливает экспорт зерна

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru 07:49
27
Политика

США намерены вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий

В новой стратегии Министерства энергетики Соединенных Штатов говорится, что США должны вытеснить Россию и Китай с рынков ядерных технологий, став мировым лидером в этой сфере.
Профиль 24 апреля в 03:16
1,2K
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 06:41
795
Здоровье

Умер заразившийся коронавирусом российский врач-онколог

В Белгородской области умер врач-онколог, заразившийся коронавирусом.
Lenta.ru 08:16
27
Происшествия

В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП

В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета вчера в 09:42
56
Общество

Ушел из жизни итальянский журналист Джульетто Кьеза

REGNUM 05:33
189
Шоу-бизнес

Маргариту Терехову перестали навещать родные из-за коронавируса

Как оказалось, причина в том, что родственники боятся занести в жилье Тереховой опасный коронавирус.
ГлобалМСК.ру 06:55
Футбол

Безуглов уверен, что РПЛ можно возобновить только в конце июня

Врач сборной России Эдуард Безуглов выразил мнение, что розыгрыш Российской премьер-лиги следует возобновить в конце июня, так как футболистов ожидают две недели полной самоизоляции.
Нева Спорт 07:54
Общество

На Дону детские сады будут закрыты до особого распоряжения

В Ростовской области детские сады останутся закрыты до особого распоряжения.
Rostof.ru 06:48
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное