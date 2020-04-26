Армия и оружие
КоммерсантъРоссийские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
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с чего всё началось
На официальном YouTube-канале российского Минобороны было опубликовано видео, на котором запечатлен первый в истории прыжок служащих ВДВ России с высоты 10 тысяч метров в Арктике в районе архипелага Земля Франца Иосифа.Газета.Ru05:49
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Эпидемиолог назвал два сценария развития коронавируса в России
По мнению Гинцбурга, есть два пути развития ситуации с коронавирусом в России.
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РИА Новости 08:29
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, как устроен телефон специальной связи у президента РФ Владимира Путина, по которому тот звонит руководителям ведомств.
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В Екатеринбурге две больницы переполнены пациентами с коронавирусом
Прием пациентов с COVID-19 инфекционными отделениями больниц № 6 и № 40 в Екатеринбурге прекращен, заболевших коронавирусной инфекцией помещают в другие медучреждения, 26 апреля пишет «Комсомольская правда — Урал».
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Авто
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Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
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Названы самые прибыльные фильмы 2019 года
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
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В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом
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Газета.Ru вчера в 13:07
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Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
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Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе
Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
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Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
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Россия приостанавливает экспорт зерна
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На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом
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REGNUM вчера в 06:41
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Умер заразившийся коронавирусом российский врач-онколог
В Белгородской области умер врач-онколог, заразившийся коронавирусом.
Lenta.ru 08:16
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В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП
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Как оказалось, причина в том, что родственники боятся занести в жилье Тереховой опасный коронавирус.
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На Дону детские сады будут закрыты до особого распоряжения
В Ростовской области детские сады останутся закрыты до особого распоряжения.
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