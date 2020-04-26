с чего всё началось

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

Спорт Сундбю выведен из состава сборной Норвегии по лыжным гонкам Как сообщает NRK, Сундбю не будет в составе сборной впервые за 13 лет, а предстоящий в Оберстдорфе чемпионат мира 2021 года, который должен пройти с 23 февраля по 7 марта, станет, вероятно, последним в карьере 35-летнего норвежца.

Общество Названы самые пораженные коронавирусом города Подмосковья В тройку городов-лидеров Подмосковья по количеству подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией вошли Одинцово, Люберцы и Красногорск, 25 апреля сообщили в оперативном штабе по контролю за ситуацией с COVID-19 Подмосковья. 110

Хоккей Дацюк примет решение о продолжении карьеры в ближайшие дни Агент нападающего «Автомобилиста» Павла Дацюка Дэн Мильштейн рассказал о будущем хоккеиста.

Общество Курганская область приостановит продажу алкоголя Власти Курганской области объявили о приостановке продажи алкоголя с 30 апреля по 10 мая, пишет региональный оперштаб. 231

Экономика Россия прекратила экспорт зерна до 1 июля Россия к 26 апреля в полном объеме выбрала нетарифную квоту на экспорт зерна и прекратила его вывоз за границу. 279

Экономика Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24". 552

Происшествия В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом Еще один врач, у которого была выявлена новая коронавирусная инфекция, скончался в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению. 181

Общество Сотрудники российских банков переедут жить на работу Первый заместитель правления кредитной организации Константин Рыбаков рассказал, что "Зенит" приобрел нужные для проживания вещи и продукты, а сотрудники, которые согласились временно переехать в офисы, прошли инструктаж и сдали анализ на COVID-19. 939

Футбол Чемпионат Нидерландов завершен досрочно без чемпиона Сообщается, что КФСН вынужден был досрочно завершить сезон из-за указа властей о запрете профессиональных футбольных соревнований в стране до 1 сентября.

Футбол «Ювентус» готовит предложения для трансфера Погба По информации Tuttosport, полузащитники Ювентуса Дуглас Коста, Миралем Пьянич, Адриан Рабьо, Аарон Рэмси или защитник Алекс Сандро летом могут отправиться в Манчестер Юнайтед в обмен на Поля Погба. 1

Армия и оружие В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря. 511