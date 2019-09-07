Из Сирии в Москву вечером в субботу, 7 сентября, прилетел самолет с российскими детьми, сообщила в своем Facebook уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Она написала, что в самолете дети уснули сразу после еды, которая очень отличалась от тюремной.

Российские дети вернулись из Сирии в Москву

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