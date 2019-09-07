Политика

Вести.RuВести.RuРоссийские дети вернулись из Сирии в Москву

Из Сирии в Москву вечером в субботу, 7 сентября, прилетел самолет с российскими детьми, сообщила в своем Facebook уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Она написала, что в самолете дети уснули сразу после еды, которая очень отличалась от тюремной.
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Самолет с российскими детьми из Сирии прибыл в Москву

Интерфаксвчера в 15:18

Привезенных из Сирии российских детей доставили в больницу

РИА Новостивчера в 16:04

Кузнецова заявила, что работа по возвращению детей из Сирии налажена и будет развиваться

ТАССвчера в 16:16

Российские дети вернулись на родину из сирийских тюрем

News.ruвчера в 16:58

Лайнер с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву

РЕН ТВвчера в 14:12

Самолет с российскими детьми из Сирии приземлился в Москве

РБКвчера в 16:28

Российские дети вернулись из Сирии в Москву

Вести.Ruвчера в 14:35
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
Экономика

Сельхозпроизводство в Киргизии в 2020 году может вырасти на 3,7%

Объем производства в сельском хозяйстве Киргизии по итогам 2020 года может увеличиться на 3,7%. Об этом заявила начальник управления бюджетной политики министерства финансов республики Татыгуль Омурова, сообщает 7 сентября издание Tazabek.
REGNUM вчера в 06:49
Политика

Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева

Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК вчера в 10:37
Политика

В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными

Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарят как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости вчера в 22:49
Шоу-бизнес

Борис Корчевников сильно похудел после лечения

StarHit.ru вчера в 12:30
Игры

Девятилетняя девочка из Нигерии создала 30 компьютерных игр

Навыки программиста, Базил приобрела в компьютерном лагере. На 30 полноценных игр, девочке понадобилось всего 4 месяца.
ГЛАС.RU вчера в 14:59
Политика

Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет

Независимая газета 05 сентября в 12:34
Единоборства

Нурмагомедов победил Порье на турнире UFC

Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над американцем Дастином Порье в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242.
REGNUM вчера в 16:58
Происшествия

Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали

Известия вчера в 08:51
Здоровье

Врачи назвали 8 причин для начала приема яблочного уксуса

Врачи назвали 8 причин, согласно которым стоит начать принимать данное средство.
Актуальные Новости вчера в 13:50
Политика

В Польше призвали к диалогу с Россией

Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.
RT на русском вчера в 22:04
Политика

Явка в сёлах Забайкалья уже превысила 57%

Жители наиболее отдаленных и труднодоступных сёл и поселений Забайкалья голосовали досрочно.
Байкал24 вчера в 23:37
Футбол

Гол Зинченко помог Украине крупно обыграть Литву

Сборная Украины одержала гостевую победу над командой Литвы (3:0) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В. Счет на 7-й минуте открыл бывший игрок «Уфы», защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.
LiveSport.ru вчера в 14:24
Кино

Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля

"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС вчера в 14:22
Политика

Трамп опасается ухудшения экономической ситуации в США к выборам

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал беспокойство по поводу экономической ситуации в стране в преддверии выборов в 2020 году.
Известия вчера в 23:09
Футбол

Фернанду Сантуш: «Сербия удивила меня»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Сербией в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:2) признался, что соперник его удивил.
Спорт-Экспресс вчера в 21:31
Политика

Нидерланды обратились к России из-за свидетеля по делу о крушении MH17

Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, свидетеля по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
RT на русском вчера в 19:17
Наука

Создан новый материал для атомных реакторов

Эксперты из НИТУ «МИСиС» разработали уникальный композиционный материал для атомных реакторов.
Goroday.ru 04 сентября в 19:27
Политика

Трамп отменил встречу с президентом Афганистана после теракта в Кабуле

Газета.Ru вчера в 19:36
Происшествия

На Сахалине загорелось здание с избирательным участком

Российская газета вчера в 22:52
Политика

Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 10:54
Авто

Названы особенности автомобиля Ravon R2

Новый автомобиль вышедший из-под рук белорусского автопрома Ravon R2 является самым бюджетным в своем классе.
SpeedMe вчера в 13:25
Недвижимость

ЦБ ждет роста ипотеки в России в следующем году на уровне 20%

Банк России ожидает, что объем рынка ипотечного кредитования в следующем году будет расти, закладывая в свой прогноз темпы роста около 20% годовых, сказала на пресс-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.
РИА Новости 06 сентября в 08:39
Общество

Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»

На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News.
Газета.Ru вчера в 21:53
Происшествия

В Китае произошло землетрясение

Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Футбол

Кокорин и Мамаев освобождены досрочно

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание за хулиганство, будут освобождены досрочно.
URA.Ru 06 сентября в 03:00
Политика

Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»

России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Энергетика

Вне конкуренции: Россия покорила энергетические рынки Азии

Глава индийского Минэнерго проявил интерес к импорту российской нефти и СПГ, а японские инвесторы приняли окончательное решение об участии в строительстве завода "Арктик СПГ — 2". РИА Новости разбиралось, почему Восток все чаще сотрудничает с Москвой по энергетическим вопросам.
РИА Новости вчера в 01:00
Происшествия

Российских журналистов и наблюдателей обстреляли

Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва.
Lenta.ru вчера в 13:39
Финансы

Какие испытания готовит осень рублю, евро и доллару

Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари": Пережив не самый простой для себя август, нервный и подвижный рубль стал гораздо более взвешенным и устойчивым.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

Король Саудовской Аравии сменил министра энергетики страны

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.
РБК вчера в 18:40
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