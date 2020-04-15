с чего всё началось

Посольство России в США выясняет, какую роль играла американская компания Squire Patton Boggs в сносе памятника маршалу Коневу в начале апреля в Праге. Об этом рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью СМИ, его ответы опубликованы на странице посольства в Facebook.

Общество Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер. 133

Политика Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 апреля, заявил, что Вашингтон прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 253

Политика На Украине допустили возможность ракетного удара по России Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. 2,3K

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения. 23

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 4K

Общество В Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом Два новых случая коронавируса выявлены в Крыму за сутки: один - в Ялте, второй – Раздольненском районе, общие число заболевших достигло 34, сообщил глава республики Сергей Аксенов. 2

Общество Назван первый признак коронавируса, предшествующий кашлю и лихорадке На практике же большинство пациентов какое-то время игнорируют симптом, так как у них пока отсутствуют кашель и высокая температура - типичные и самые распространенные проявления COVID-19. 6

Экономика Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития. 472

Общество Число заразившихся коронавирусом в России превысило 20 тысяч человек Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва За последние сутки в России зарегистрировано 2774 новых случая коронавирусной инфекции нового типа в 51 регионе.

Энергетика В России зафиксировали снижение цен на бензин На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса. 2,4K

Футбол Орлов поддержал расширение РПЛ до 18 команд Футбольный комментатор Геннадий Орлов выступит за расширение Тинькофф чемпионата России с 16 до 18 команд.

Общество У 45 жителей Владимирской области подтвердили коронавирус Сорок пять новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены за сутки во Владимирской области, число заболевших в регионе выросло на треть - до 145, сообщает управление Роспотребнадзора по региону. 232

Общество Ан-225 Мрия доставил в Варшаву девять тонн защитных масок По данным телеканала Польши TVP Info, в Польшу был доставлен груз свыше 1 050 кубометров защитных средств для противодействия COVID-19, среди которых 76 тонн защитных костюмов, 11 тонн лицевых щитов и девять тонн защитных масок. 70