Политика
РБКРоссийские дипломаты начали выяснять роль США в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, какую роль играла американская компания Squire Patton Boggs в сносе памятника маршалу Коневу в начале апреля в Праге. Об этом рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью СМИ, его ответы опубликованы на странице посольства в Facebook.
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с чего всё началось
«По сообщениям противников ликвидации мемориала, доклад с обоснованием соответствующего решения подготовила американская фирма Squire Patton Boggs», — цитирует его пресс-служба российского посольства в Facebook.RT на русскомвчера в 22:45
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Российские дипломаты начали выяснять роль американцев в сносе памятника Коневу
Московский Комсомолецвчера в 23:06
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Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.
RT на русском вчера в 03:38
Общество
Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции
Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.
Российская газета 02:37
Общество
Число заболевших коронавирусом в Саратовской области достигло 49
В Саратовской области утром 14 апреля лабораторно подтверждены еще 5 случаев заболевания коронавирусом.
Регион 64 вчера в 02:00
Шоу-бизнес
Телеведущая Ирена Понарошку скрывала возвращение из Таиланда
OAnews 13 апреля в 13:45
Происшествия
На Кубани возбудили уголовное дело в отношении вора в законе
ТАСС 13 апреля в 06:59
Шоу-бизнес
Дочь Ивана Урганта опубликовала пикантные фото с афроамериканцем
Снимки получились весьма пикантными: Эрика страстно обнимала бойфренда, демонстрируя изгибы тела в мини-платье.
StarHit.ru вчера в 11:00
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 апреля, заявил, что Вашингтон прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Известия вчера в 19:24
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru вчера в 05:43
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник вчера в 04:51
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Авто
350-сильный двигатель и задний привод получит новая Mazda 6
Платформа предполагает наличие заднего привода и продольное расположение силовой установки.
ГЛАС.RU вчера в 02:56
Армия и оружие
Министры обороны стран НАТО проведут срочную видеоконференцию
Министры обороны стран НАТО проведут срочную видеоконференцию Военные Североатлантического альянса анонсировали совещание по ситуации с коронавирусом.
Экспресс газета вчера в 06:28
Общество
Захарова уточнила число россиян, возвращающихся рейсом из Нью-Йорка
Консульство РФ в Нью-Йорке сообщало, что на рейс зарегистрировались 276 человек.
РИА Новости 02:27
Общество
В Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая коронавируса выявлены в Крыму за сутки: один - в Ялте, второй – Раздольненском районе, общие число заболевших достигло 34, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:27
Общество
Назван первый признак коронавируса, предшествующий кашлю и лихорадке
На практике же большинство пациентов какое-то время игнорируют симптом, так как у них пока отсутствуют кашель и высокая температура - типичные и самые распространенные проявления COVID-19.
Российская газета 01:15
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 20 тысяч человек
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва За последние сутки в России зарегистрировано 2774 новых случая коронавирусной инфекции нового типа в 51 регионе.
Legal.Report вчера в 03:35
Общество
За сутки в России добавилось 3388 заболевших COVID-19 в 65 регионах
За минувшие сутки в России выявлено 3388 заболевших COVID-19 в 65 регионах страны.
Российская газета 03:30
Единоборства
Турнир UFC 249 может пройти 9 мая
UFC 249, запланированный на 18 апреля, пройдет 9 мая.
Piter.tv 03:31
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК 01:47
Общество
В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке
Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
Футбол
Орлов поддержал расширение РПЛ до 18 команд
Футбольный комментатор Геннадий Орлов выступит за расширение Тинькофф чемпионата России с 16 до 18 команд.
Матч ТВ 01:58
Общество
В США за сутки скончалось рекордное число зараженных коронавирусом
За прошедшие сутки в Соединенных Штатах от коронавируса умерло рекордное число зараженных - 2 228 человек.
Газета.Ru 00:24
Общество
У 45 жителей Владимирской области подтвердили коронавирус
Сорок пять новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены за сутки во Владимирской области, число заболевших в регионе выросло на треть - до 145, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:43
Общество
Еще 11 человек с коронавирусом умерли в Москве
Эхо Москвы вчера в 18:08
Общество
Ан-225 Мрия доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
По данным телеканала Польши TVP Info, в Польшу был доставлен груз свыше 1 050 кубометров защитных средств для противодействия COVID-19, среди которых 76 тонн защитных костюмов, 11 тонн лицевых щитов и девять тонн защитных масок.
RuNews24.ru 03:40
Здоровье
Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от трупа
Ореанда-Новости вчера в 11:05
Общество
Число зараженных коронавирусом в Мурманской области за сутки удвоилось
Количество официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Мурманской области за последние сутки увеличилось более чем вдвое, достигнув 268, причем более чем 200 заболевших – в Кольском районе, где развернут мобильный госпиталь МЧС у площадки строительства центра крупнотоннажных морских сооружений, сообщил оперштаб региона.
РИА Новости вчера в 17:37