Политика
ИнфоросРоссийские дипломаты нашли 42 застрявших в США школьника
По заявлению официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, российским дипломатам удалось обнаружить местонахождение 42 школьников из России, застрявших в США, пишет ТАСС. С ее слов, 8 из них уже вернулись на родину.
Читать в источнике
Оценить175
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 18:02, Ашберн
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Наука
Для обсессивно-компульсивного расстройства предложили новое лечение
Для обсессивно-компульсивного расстройства предложили новое уникальное лечение, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16:02
Общество
Памятник маршалу Жукову вернули на Манежную площадь
Известия 15:53
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Общество
Собянин рассказал, сколько Москва будет бороться с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что столица будет бороться с пандемией коронавируса еще несколько недель.
Московский Комсомолец 11:33
Общество
Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса.
Интерфакс 09:01
Авто
Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»
Автоновости дня 03:01
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
«21 самолёт-разведчик и шесть разведывательных БПЛА вели воздушную разведку вдоль границ и сопровождались российскими РЛС», — говорится в сообщении газеты.
RT на русском 17:42
Кино
В Японии выпустили первый 3D-мультфильм про Чебурашку и крокодила Гену
Мультипликаторы из Японии выпустили первый короткометражный 3D-мультфильм о приключениях Чебурашки и крокодила Гены.
Диалог 08:27
Биатлон
Черезов раскрыл причины назначения досрочных выборов президента СБР
Член правления СБР и призер Олимпиады Иван Черезов рассказал о причинах назначения внеочередной выборной конференции союза, отмечает ТАCC.
ProstoProSport 09:24
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной
Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ вчера в 11:20
Здоровье
В Санкт-Петербурге заявили, что система здравоохранения перегружена
Перегрузка системы здравоохранения Санкт-Петербурга вызвана потоком людей, поступающих с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, 23 апреля сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению.
ИА Красная Весна 12:17
Здоровье
Комздрав объяснил очереди машин скорой помощи у Покровской больницы
Напомним, ранее в СМИ появилась информация об очередях машин скорой помощи около Покровской больницы в Петербурге в четверг, 23 апреля.
Невские Новости 11:05
Футбол
Кикнадзе: некоторые интерпретируют ситуацию с Самохваловым неподобающе
Некоторые интерпретируют ситуацию со смертью воспитанника московского футбольного клуба "Локомотив" Иннокентия Самохвалова неподобающим образом, заявил генеральный директор "красно-зеленых" Василий Кикнадзе.
РИА Новости 15:38
Здоровье
В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.
РИА Новости 05:24
Футбол
Каррагер: «Знал, что Торрес не сможет заиграть в „Челси“»
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер вспомнил переход форварда Фернандо Торреса в «Челси» в 2011 году.Я не мог в это поверить.
Soccer.ru 16:33
Политика
Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
Экономика
«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
Коммерсантъ 11:13
Политика
Путин уволил замглавы СКР Сорочкина
Президент России Владимир Путин уволил зампредседателя Следственного комитета России—руководителя главного военного следственного управления Александра Сорочкина.
Коммерсантъ вчера в 15:20
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России
Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Общество
Италия установила новый рекорд по числу выздоровевших от коронавируса
Общее число вылечившихся составило 57 576 граждан. Кроме того, в Италии за сутки скончались 464 пациента.
Газета.Ru 12:34
Экономика
Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на €540 млрд
Лидеры 27 стран - членов Евросоюза (ЕС) утвердили экстренную программу помощи европейской экономике объемом в €540 млрд, которая будет запущена 1 июня.
ТАСС 14:13
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев назвал сроки возобновления международного авиасообщения.
Моя Москва.онлайн 04:12
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ 21 апреля в 19:23
Общество
Крепкий алкоголь в маленьких бутылках могут убрать из продажи
В России из продажи могут исчезнуть крепкие алкогольные напитки в таре объёмом меньше 500 миллилитров, поскольку с 1 июля 2020 года производители будут обязаны соблюдать новый стандарт разлива.
Комсомольская правда 02:30
Общество
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru 16:36
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
Общество
Россияне сократили траты на 90% товаров и услуг
Компания BCG и холдинг "Ромир" провели исследование потребительского рынка России и выяснили, что в связи с распространение коронавируса, россияне сократили траты почти на 90% товаров и услуг.
Капитал страны 03:30
Музыка
Юрий Башмет материально поддержит музыкантов на фоне пандемии
Дирижер Юрий Башмет заявил, что материально поддержит музыкантов, исполняющих классическую музыку, на фоне пандемии коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Русского концертного агентства".
Газета.Ru 15:25