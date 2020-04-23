Политика

RT на русскомRT на русскомЗахарова рассказала о ситуации с российскими школьниками в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками, которые находятся в Соединённых Штатах. Она сообщила, что американская сторона до сих пор не предоставила полный список российских детей, которые застряли в США.
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МИД: США так и не предоставили список остающихся в стране российских школьников

Газета.Ru09:44

Захарова: США не предоставили список и адреса остающихся в стране российских школьников

ТАСС10:24

МИД: в США найдены 42 российских школьника, где остальные 34 - пока неизвестно

Вести.Ru10:01

Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками в США

RT на русском09:49

Захарова назвала число вернувшихся в Россию из США школьников

РБК11:37

Российские дипломаты нашли 42 застрявших в США школьника

Известия09:29

Вашингтон не помогает в поисках российских школьников, заявила Захарова

РИА Новости09:52
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 22:46, Ашберн
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
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Экономика

Помощь по зарплатам для россиян оказалась под угрозой

Поддержка оказалась под угрозой из-за формулировок соответствующей программы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на представителей бизнес-сообщества и налоговых консультантов.
Lenta.ru 04:50
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Общество

В Кузбассе разработали инновационный способ уничтожения вирусов

Инновационный способ уничтожения коронавируса в помещениях с применением искусственного тумана разработали в Кузбассе, сообщает пресс-служба администрации правительства Кемеровской области.
РИА Новости 10:09
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Армия и оружие

Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы

Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Коммерсантъ 07:17
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Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости 13:52
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Общество

Разин уверен, что режим самоизоляции в России продлится до июня

Почему выбрана именно эта дата, Разин не пояснил. Однако он добавил, что режим самоизоляции может быть повторно введен в ноябре.
Невские Новости вчера в 12:13
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Авто

Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta

Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 09:21
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Общество

Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября

Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС вчера в 05:01
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Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости 06:42
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Культура

Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют секреты зрителям

В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv 09:21
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Шоу-бизнес

Жена Петросяна удивила поклонников пакетом на голове

РИА Новости 21:40
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Здоровье

Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом

На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
Lenta.ru 03:21
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Происшествия

В МЧС РФ назвали причину пожаров в четырёх кузбасских сёлах

Кемерово, 24 апреля 2020, 04:44 — REGNUM Пожары в четырёх населённых пунктах Кузбасса, по предварительным данным пожарных, произошли из-за несанкционированного пала сельскохозяйственных посевов и сухой травы.
REGNUM 21:44
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Политика

Помпео заявил, что США не остановятся на приостановке взносов в ВОЗ

14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ.
ТАСС вчера в 23:50
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Энергетика

Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года.
Lenta.ru 22:06
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Общество

В Чехии отменяется запрет на свободу передвижения

Прага, 24 апреля 2020, 01:36 — REGNUM В Чехии с 24 апреля отменяется запрет на свободное перемещение граждан, введённый в связи с коронавирусной пандемией.
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Шоу-бизнес

Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа

Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru вчера в 22:10
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Общество

В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru 16:36
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Армия и оружие

Новейшие РСЗО «Ураган-1М» назвали лучшими системами в мире

«По своим возможностям «Ураган-1М» можно считать лучшей РСЗО в мире», - подытожил Карякин.
ГЛАС.RU 10:57
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Экономика

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Ведомости 15:40
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Энергетика

Потребители отказываются от сжиженного газа

Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru 03:18
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Музыка

Роттердам заявил о готовности принять «Евровидение-2021»

По данным нидерландской прессы, Роттердам готов в следующем году принять песенный конкурс "Евровидение", если будет принято такое решение.
Московский Комсомолец 14:02
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Происшествия

Эвакуация жителей началась в селе Танха из-за лесного пожара

Жителей попросили быть готовыми к ней, если ситуация ухудшится. Верховой пожар к селу Танха вечером 23 апреля.
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В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
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Общество

Россияне планируют сократить расходы на большинство товаров

В основном жители России урезают расходы на развлечения и отдых. Также они отказываются от походов в салоны красоты.
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Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
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Армия и оружие

В США не исключили «повреждения» российского Т-14 «Армата» в Сирии

Отправка Россией своего перспективного танка Т-14 "Армата" в Сирию может закончиться провалом. Об этом пишет американское издание The Drive.
Газета.Ru вчера в 04:14
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Армия и оружие

Бронемашина «Бумеранг» пошла на экспорт

Бронемашины на платформе "Бумеранг" планируют поставлять за рубеж.
Вести.Ru 05:25
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Музыка

The Rolling Stones выпустили посвященную коронавирусу песню

Британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню и клип на нее под названием Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке").
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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