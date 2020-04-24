Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.

Космос EXPRES смотрит в небо палящей, далекой планеты Технология Йельского университета дает астрономам более пристальный взгляд на атмосферу далекой планеты, где так жарко, что воздух содержит испаренные металлы.

Политика Помпео вновь высказался о неразглашении Китаем данных о коронавирусе Госсекретарь США Майк Помпео вновь высказался о том, что китайские власти предположительно сокрыли информацию о вспышке нового коронавируса.

Происшествия Число заразившихся коронавирусом жителей Хакасии превысило 100 Сегодня, 24 апреля, ещё у 3 жителей Хакасии подтвердился коронавирус. Все заболевшие – из Алтайского района.

Здоровье В Волгоградской области предлагают ужесточить режим самоизоляции В связи с осложняющейся обстановкой в регионе главный санитарный врач Ольга Зубарева направила в оперативный штаб ряд предложений по ужесточению режима самоизоляции. 27

Общество Губернатор Подмосковья прогнозирует «более сложный период» в мае Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем из-за распространения коронавируса COVID-19 и борьбы с ним. 277

Политика Российские военные провели дезинфекцию еще трех пансионатов в Италии По состоянию на 24 апреля, российские специалисты провели дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более 70 населенных пунктов Ломбардии, отметили в Минобороны. 14

Космос 29 апреля мимо Земли пройдет 4-километровый астероид В следующий раз астероид приблизится к Земле в 2079 году и пролетит на расстоянии 1,8 миллиона километров, что примерно в 4,6 раза больше среднего расстояния от нашей планеты до Луны. 61

Наука Лазер использовали для создания деталей из перовскита Ученые из Университета ИТМО и Дальневосточного федерального университета вместе с иностранными коллегами придумали, как быстро и точно вырезать лазером детали из гагогенидного органо-неорганического перовскита CH3NH3PbI3. 1

Общество Названо последствие нарушений самоизоляции в России Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия. 162

Политика Путин уволил заместителя Бастрыкина Президент Владимир Путин освободил от должности замглавы СК — руководителя Главного военного следственного управления Александра Сорочкина и уволил его с военной службы. 574

Общество Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений. 705

Экономика В Якутии перенаправили средства со строек на борьбу с коронавирусом Глава Якутии Айсен Николаев перенаправил около 1,5 миллиарда рублей со строек в резервный фонд региона для борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации главы и правительстве республики.

Футбол Кикнадзе: некоторые интерпретируют ситуацию с Самохваловым неподобающе Некоторые интерпретируют ситуацию со смертью воспитанника московского футбольного клуба "Локомотив" Иннокентия Самохвалова неподобающим образом, заявил генеральный директор "красно-зеленых" Василий Кикнадзе.

Общество Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тысяч Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тысяч: всего умерли 190 549 человек.

Политика Сессия Верховного Совета Хакасии сорвалась Сессия ожидалась жаркая: помимо других вопросов в повестке был отчет главы Хакасии о проделанной работе. 4

Здоровье Количество заражений коронавирусом в Приморье достигло 220 По информации регионального штаба, в регионе зафиксировано ещё 35 новых случая заболевания COVID-19.

Энергетика Нефть WTI поднялась в цене на 25% Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.

Транспорт РЖД ввели новые правила покупки билетов Ранее в связи с пандемией COVID-19 РЖД приняли решение отменить свыше ста пассажирских поездов, график движения ряда других был откорректирован. 719