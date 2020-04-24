Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции

Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
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Российские дипломаты оценили блокировку Киевом проекта резолюции в ООН

RT на русскомвчера в 22:19

В постпредстве РФ заявили о «кощунственной» позиции Киева в отношении резолюции о снятии санкций

Life.ruвчера в 19:57

Блокировку Украиной российской резолюции сочли кощунством

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Украину уличили в борьбе с реальностью после блокировки резолюции РФ

РЕН ТВвчера в 22:35

В постпредстве России раскритиковали позицию Украины по резолюции Генассамблеи ООН

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Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции

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В постпредстве РФ раскритиковали позицию Украины по резолюции Генассамблеи ООН

Московский Комсомолецвчера в 19:31
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 01:46, Ашберн
Общество

Врач назвал преимущество алкоголиков в борьбе с коронавирусом

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
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Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 12:35
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Экономика

Долги россиян перед МФО за год увеличились на 47%

Количество просроченных долгов россиян перед микрофинансовыми организациями увеличилось на 47% по сравнению с прошлым годом.
VSE42.RU вчера в 22:36
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Общество

Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
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Здоровье

В Волгоградской области предлагают ужесточить режим самоизоляции

В связи с осложняющейся обстановкой в регионе главный санитарный врач Ольга Зубарева направила в оперативный штаб ряд предложений по ужесточению режима самоизоляции.
Южный Федеральный вчера в 21:04
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Хоккей

Алексей Волков стал генеральным менеджером «Авангарда»

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Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru вчера в 06:27
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Политика

Верховный совет Хакасии не рассмотрел отчет главы региона из-за отсутствия кворума

Сессия Верховного совета Хакасии, на которой должен был быть рассмотрен отчет главы республики Валентина Коновалов об итогах работы за 2019 год, не состоялась из-за отсутствия кворума.
ТАСС 01:27
Общество

«Союзмультфильм» захотел вернуть переданные Японии права на Чебурашку

Lenta.ru вчера в 16:31
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Экономика

Правительство России утвердило программу льготной ипотеки

На совещании глава ФНС Даниил Егоров продемонстрировал видеоролик о том, как налоговая служба через свою блокчейн-платформу проконтролирует льготные банковские программы по поддержке бизнеса.
Газета.Ru вчера в 17:02
Общество

Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России

Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
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Общество

В России решили судьбу традиционного обучения в школах

Опыт дистанционного обучения будет использоваться в российских школах, но не заменит традиционную систему образования.
Lenta.ru вчера в 04:21
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Космос

Захват планеты начат с Украины. Илон Маск не на шутку перепугал киевлян

Соответсвующие видео появились в YouTube По замыслу Space X, орбиту Земли в перспективе опутают тысячи мини-спутников, которые покроют всю территорию планеты высокоскоростным интернетом.
Украина.ру вчера в 05:32
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
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Общество

Глава новосибирского МВД уходит в отставку

Начальник главного управления МВД России по НСО Юрий Стреликов подал в отставку 24 апреля.
Atas.info 01:15
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Происшествия

В кадетском училище в Кемерово загорелась кровля корпуса

РИА Новости 00:13
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Общество

Россиянам рассказали о секретах поиска хорошей работы после пандемии

Гендиректор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова рассказала, как уже сейчас можно улучшить свои шансы на получение новой работы.
ФАН вчера в 20:45
Политика

Кадыров рассказал о знакомстве с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что впервые встретился с Владимиром Путиным в Сочи в 2000 году.
Коммерсантъ вчера в 21:39
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости вчера в 09:29
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Экономика

Россияне стали чаще гасить кредиты досрочно на фоне кризиса

Активнее всего граждане гасили кредиты наличными, ссуды на покупку товаров (POS-кредиты) и задолженность по кредитным картам: на них пришлось 67% от всех досрочных выплат в этом месяце (647,4 тыс. — потребкредиты, 297,6 тыс. — кредитки).
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Здоровье

Медики нашли новое осложнение от коронавируса

Sputnik Таджикистан вчера в 08:10
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Политика

Трамп сообщил о способности света убить коронавирус за минуту

Заразиться могли более 2,7 млн американцев - В Нью-Йорке 2,7 млн человек могли быть заражены коронавирусом.
Газета.Ru 01:36
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Политика

Лукашенко раскритиковал меры стран Европы по борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике шаги, предпринятые рядом стран Европы по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, и предупредил о второй волне заболеваемости из-за ослабленного иммунитета людей, которые были вынуждены находиться в самоизоляции.
РИА Новости вчера в 16:49
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Общество

Минобороны закончило строительство медцентра в подмосковном Одинцово

Минобороны России досрочно закончило работы по строительству многофункционального медицинского центра в подмосковном Одинцово.
Газета.Ru 01:04
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Общество

Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал десять основных правил посещения магазинов в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 19:30
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Общество

Фальков назвал условия снижения стоимости дистанционной учебы в ВУЗах

В России стоимость учебы в ВУЗе может быть снижена из-за перехода на дистанционное обучение только при условии ухудшения его качества.
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Энергетика

Deutsche Bank спрогнозировал, на сколько хватит средств ФНБ

Эксперты банка выяснили, что ликвидные ресурсы ФНБ на апрель достигли $120 млрд, до этой суммы они снизились со $150 млрд в марте 2020 года.
Газета.Ru 01:18
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Здоровье

В Саратовской области выявлено 229 случаев заражения SARS-CoV-2

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля общее число зараженных коронавирусной инфекцией среди жителей Саратовской области достигло 190 случаев, то есть за сутки выявили 22 новых инфицированных.
REGNUM вчера в 02:41
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Кино

В сети появился тизер второго «Венома»

ГЛАС.RU 22 апреля в 10:24
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Общество

Антивирусный препарат Remdesivir провалился на клинических испытаниях

Провал клинических испытаний в борьбе с новым коронавирусом препарата Remdesivir констатировали ученые.
ИА Красная Весна вчера в 15:27
Как работают Яндекс.Новости?
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