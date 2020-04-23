Политика
ФедералПрессРоссийские дипломаты отыскали 42 школьника в США
Дипломаты из МИД России смогли найти личную информацию о 42 школьников, которые застрялив США. Всего в стране находилось 80 детей. Вернуться домой смогли 8 человек.
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Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Шоу-бизнес
Виктория Боня живет с Алексом Смерфитом в период самоизоляции
Несмотря на расставание, Виктории Боне и Алексу Смерфиту удалось сохранить теплые дружеские отношения ради общей дочери Анджелины.
StarHit.ru вчера в 13:30
Авто
В РФ открылся автосалон новых советских автомобилей
Ряд экземпляров хранятся под специальными тканевыми чехлами, а также в автосалоне организована ремонтная зона, где машины реставрируются.
32CARS.ru 01:48
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Экономика
Банки начали отменять кэшбэк на онлайн-покупки
Газпромбанк, "Хоум Кредит" и Кредит Европа банк отменили кэшбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
Коммерсантъ 01:43
Игры
GOG Galaxy 2.0 скоро выйдет в релиз
GOG Galaxy 2.0 уже долгое время находится в статусе бета-версии.
Игромания.ру 16:45
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
Шоу-бизнес
Азилия Бэнкс назвала русскую кухню «варварской едой»
WomanHit.ru вчера в 11:19
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
Энергетика
Deutsche Bank: средства ФНБ могут исчерпаться через два года
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния Минфина России могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, при условии, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.
Накануне.Ru 19:30
Здоровье
В Петербурге заявили о перегруженности системы здравоохранения города
«Городская система здравоохранения перегружена в связи с ростом числа пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-19», — отмечается в сообщении.
Известия 12:45
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вновь поменял курс
Возможный трубоукладчик газопровода «Северный поток — 2» судно «Академик Черский» снова поменяло курс.
Телеканал 360° 10:24
Экономика
Греф заявил о невозможности раздать россиянам деньги
Глава Сбербанка Герман Греф объяснил, почему идея раздать россиянам деньги из-за ситуации с коронавирусом не может быть реализована.
Кавказ Пост 21 апреля в 14:36
Общество
В США число заявок на пособие по безработице за месяц превысило 26 млн
Число заявок на пособия по безработице, поданных в США за пять недель с 15 марта по 18 апреля, превысило 26 млн.
ТАСС 10:33
Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости 06:42
Шоу-бизнес
Водитель Бабкиной опроверг сообщения о своем заражении коронавирусом
Личный водитель певицы Надежды Бабкиной Валерий Князев опроверг сообщения о том, что его семья и он сам заразились коронавирусом.
Взгляд.ру 11:24
Хоккей
В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста Мальцева
Председатель совета директоров московского хоккейного клуба «Динамо» Виктор Воронин рассказал о состоянии здоровья легендарного советского хоккеиста Александра Мальцева.
RT на русском 05:55
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Футбол
Джикия ответил на главный футбольный вопрос: Месси или Роналду
Спорт-Экспресс 16:53
Здоровье
Минздрав объявил о завершении эпидемии гриппа в России
Начавшаяся в конце января эпидемия гриппа в России завершилась на минувшей неделе.
ФАН вчера в 17:58
Происшествия
За обрушение путепровода в Свободном пойдет под суд экс-сотрудник администрации
Как показало расследование, в результате бездействия обвиняемого 9 октября 2018 года произошло разрушение ригеля опоры и обрушение на железнодорожные пути части балок пролетных строений путепровода под воздействием автомобиля с грузом, водитель которого получил повреждения, причинившие средней тяжести вред его здоровью.
Амур.инфо 07:45
Экономика
«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
Коммерсантъ 11:13
Экономика
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.
RT на русском 16:19
Общество
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru 16:36
Общество
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.
РИА Новости 06:02
Единоборства
Боец ММА выпустил оскорбительный трек в адрес Хабиба
Нева Спорт 14:40
Технологии
Изоляция не создала проблем с доступом на интернет-ресурсы Европы
Пандемия коронавируса не оказала заметного влияния на DNS (Domain Name System, система доменных имен, отвечает за перевод имен сайтов или адресов электронной почты в IP-адреса), говорится в исследовании Ассоциации регистратур национальных доменов европейских стран CENTR, которая проанализировала регистрации в группе из 12 национальных доменов (в том числе .ru) с января по март 2020 года.
РБК 17:00
Политика
Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра
Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском 15:43