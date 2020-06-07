Политика

Газета.RuГазета.RuВысланные дипломаты РФ вылетели из Чехии

Два российских дипломата, высланных из Чехии, вылетели из Праги в Москву, пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Томаша Петржичека. Отмечается, что дипломаты приземлятся в Москве в 23:50. 5 июня Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата.
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Высланные из Праги дипломаты прилетели в Шереметьево

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РБКвчера в 18:19

Высланные из Чехии российские дипломаты вылетели в Москву

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Два российских дипломата, объявленные в Чехии персонами нон-грата, накануне вечером покинули страну

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В МИД Чехии сообщили, что высланные российские дипломаты вылетели из Праги в Москву

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Высланные дипломаты РФ вылетели из Чехии

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Высланные из Праги работники Россотрудничества вернулись в Москву

РИА Новостивчера в 18:21
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Энергетика

Котировки нефти растут на мировых биржах

Ростом котировок эталонных марок нефти начинается биржевая торговля на этой неделе, цена барреля Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE Future утром в понедельник превысила 43,2 доллара, показав рост в 0,9 доллара (2,13%) к уровню закрытия предыдущей торговой сессии, сообщает "Интерфакс".
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Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
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Общество

Власти Новой Зеландии отменили все ограничительные меры по изоляции

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в понедельник, что все меры по борьбе с коронавирусом в стране будут отменены, начиная с 9 июня, за исключением закрытой границы.
Российская газета 00:53
Общество

Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17

В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
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Как сообщают «Автоновости дня», под «автоматами» в данном случае подразумеваются все виды таких трансмиссий, в том числе классические АКПП с гидротрансформатором, вариаторы и роботизированные коробки передач.
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Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак

Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал вчера в 13:42
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Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали дела об изнасиловании

Потерпевшая по скандальному делу об изнасиловании экс-дознавательница из Уфы дала откровенное интервью телекомпании НТВ, в котором рассказала о своей версии произошедшего.
Российская газета вчера в 12:42
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Общество

В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса

Ряд ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, отменен в Алтайском крае.
Известия вчера в 23:10
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Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times 05 июня в 09:14
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Происшествия

В Сиэтле автомобиль въехал в протестующих

В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь.
РИА Новости 01:01
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Происшествия

В Красноярском крае задержан второй подозреваемый в убийстве девочки

В Красноярском крае сотрудники полиции задержали еще одного подозреваемого в убийстве 12-летней девочки из села Нижняя Коя Шушенского района.
Российская газета 02:35
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Политика

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева с мужем принимают поздравления

Кудрявцева поздравила своего супруга с медной свадьбой в своем аккаунте в Instagram. Лера сделала видео, состоящее из фотографий пары.
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Политика

Герхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»

Совет директоров "Роснефти" на заседании 5 июня переизбрал Герхарда Шрёдера своим председателем.
ТАСС 02:48
Общество

Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
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Общество

Еще 51 пациент с коронавирусом скончался в Москве

РИАМО 01:14
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Общество

Счетная палата нашла нарушения на 5,2 млрд руб. в Верховном и Мосгорсуде

Счетная палата нашла нарушения и недостатки в судебном департаменте Верховного суда и Мосгорсуде на общую сумму более 5,2 млрд руб.
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Экономика

«Ъ» узнал о планах ограничить выплаты топ-менеджерам госкомпаний

Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний и корпораций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.
RT на русском 01:53
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Коронавирус добрался до самых отдалённых районов Костромской области

SARS-CoV-2 дошёл и до самых отдалённых и малонаселённых районов области — Павино, Боговарово, Антропово.
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В правительстве Саратовской области выявили чиновника с коронавирусом

У чиновника подтвердили коронавирус. Его состояние удовлетворительное, все контактировавшие с ним сотрудники изолированы.
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5: новые изображения и дата выхода

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Энергетика

Минэнерго надеется избежать дефицита бензина на воронежских АЗС

В рамках совещания эксперты обсудили развитие ситуации с дефицитом бензина.
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Кино

Пилотный эпизод сериала HBO по Last of Us снимет режиссёр «Чернобыля»

REGNUM 06 июня в 15:24
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Общество

В Крыму выявили 11 носителей коронавируса, ещё один пациент умер

Симферополь, 6 июня 2020, 11:02 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у 11 граждан, один пациент скончался.
REGNUM 06 июня в 04:02
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Политика

В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях.
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Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

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Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
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Политика

Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса

При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
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Энергетика

«Газпром» объявил о закупке труб большого диаметра на 100 млрд рублей

Москва, 7 июня 2020, 13:55 — REGNUM Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест» объявило о крупнейшей в истории государственной корпорации «Газпром» закупке труб большого диаметра (ТБД) — одним лотом сразу на сотни миллиардов рублей.
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