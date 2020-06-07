Два российских дипломата, высланных из Чехии, вылетели из Праги в Москву, пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Томаша Петржичека. Отмечается, что дипломаты приземлятся в Москве в 23:50. 5 июня Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата.

Энергетика Котировки нефти растут на мировых биржах Ростом котировок эталонных марок нефти начинается биржевая торговля на этой неделе, цена барреля Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE Future утром в понедельник превысила 43,2 доллара, показав рост в 0,9 доллара (2,13%) к уровню закрытия предыдущей торговой сессии, сообщает "Интерфакс". 9

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 2K

Общество Власти Новой Зеландии отменили все ограничительные меры по изоляции Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в понедельник, что все меры по борьбе с коронавирусом в стране будут отменены, начиная с 9 июня, за исключением закрытой границы.

Общество Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17 В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС. 316

Авто Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП Как сообщают «Автоновости дня», под «автоматами» в данном случае подразумеваются все виды таких трансмиссий, в том числе классические АКПП с гидротрансформатором, вариаторы и роботизированные коробки передач. 31

Происшествия Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали дела об изнасиловании Потерпевшая по скандальному делу об изнасиловании экс-дознавательница из Уфы дала откровенное интервью телекомпании НТВ, в котором рассказала о своей версии произошедшего. 643

Кино Скончался актер Михаил Кокшенов Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24». 1,6K

Происшествия В Сиэтле автомобиль въехал в протестующих В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь. 67

Происшествия В Красноярском крае задержан второй подозреваемый в убийстве девочки В Красноярском крае сотрудники полиции задержали еще одного подозреваемого в убийстве 12-летней девочки из села Нижняя Коя Шушенского района. 60

Политика В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда. 1K

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева с мужем принимают поздравления Кудрявцева поздравила своего супруга с медной свадьбой в своем аккаунте в Instagram. Лера сделала видео, состоящее из фотографий пары.

Политика Герхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти» Совет директоров "Роснефти" на заседании 5 июня переизбрал Герхарда Шрёдера своим председателем.

Энергетика Минэнерго надеется избежать дефицита бензина на воронежских АЗС В рамках совещания эксперты обсудили развитие ситуации с дефицитом бензина.

Политика В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях. 5

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 1,1K