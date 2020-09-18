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РИА Новости
РИА Новости

Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Посольство России в Вашингтоне выразило беспокойство из-за репортажа NBC, в котором упоминается американская поддержка "украинским подразделениям" в Крыму. Об этом говорится в заявлении посольства в Facebook.В источнике
С чего всё началось
В сообщении российского посольства в Facebook
 отмечается, что этот момент с поддержкой "украинских подразделений" вызвал серьёзную озабоченность дипломатов, которые тут же его и расшифровали.
Царьград23:34
Подробнее о событии
РБК

Посольство России потребовало от США объяснений по репортажу NBC о Крыме

РБК22:14
Lenta.ru

Россия потребует от США объяснить поддержку «украинских террористов» в Крыму

Lenta.ru21:58
РИА Новости

Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

РИА Новости20:59
Интерфакс

Российские дипломаты намерены потребовать от США разъяснений

Интерфакс21:39
ТАСС

Посольство РФ требует у США объяснить репортаж об «украинских подразделениях в Крыму»

ТАСС21:08
РЕН ТВ

Посольство РФ требует от США объяснений по репортажу NBC о Крыме

РЕН ТВ22:42
Взгляд.ру

Появилась информация об участии США в подготовке Киевом терактов в Крыму

Взгляд.ру20:52

Рейсовый автобус съехал в кювет в Новосибирской области

Новосибирск, 18 сентября 2020, 06:00 — REGNUM Рейсовый автобус, следовавший из Барнаула в Новосибирск, съехал в кювет в Черепановском районе Новосибирской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.
Рейсовый автобус съехал в кювет в Новосибирской области
REGNUM23:00

Раскрыта смертельная опасность лекарства от коронавируса

Ученые Университета Иллинойса в Чикаго раскрыли, что азитромицин, который используется в борьбе против осложнений от коронавирусной инфекции, может спровоцировать сердечный приступ, если принимается совместно с некоторыми другими препаратами.
Lenta.ruвчера в 02:05
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Кобзев официально вступил в должность губернатора Иркутской области

Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев официально вступил в должность губернатора региона, сообщил на втором заседании 33-й сессии законодательного собрания председатель регионального парламента Александр Ведерников.
РИА Новости22:59
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В матче отборочного раунда Лиги Европы команды забили 12 голов с игры

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в Сенте (Сербия), завершилось со счетом 6:6. В составе команды из Бухареста голы забили Флоринел Коман (25-я минута), Деннис Ман (50, 63, с пенальти, и 105), Адриан Петра (108), у проигравших отличились Деян Милицевиц (11), Борко Дуроньич (14), Горан Антонич (51), Саша Томанович (90+4, 117), Янко Тумбашевич (105+1).
РИА Новости18:11

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
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