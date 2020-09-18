Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC
Посольство России в Вашингтоне выразило беспокойство из-за репортажа NBC, в котором упоминается американская поддержка "украинским подразделениям" в Крыму. Об этом говорится в заявлении посольства в Facebook.В источнике
С чего всё началось
В сообщении российского посольства в Facebook
отмечается, что этот момент с поддержкой "украинских подразделений" вызвал серьёзную озабоченность дипломатов, которые тут же его и расшифровали.
Подробнее о событии