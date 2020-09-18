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Газета.Ru
Газета.Ru

Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российские дипломаты требуют от Вашингтона объясниться за репортаж телеканала NBC, в котором говорится, что американская сторона поддерживает украинские подразделения в Крыму. В посольстве РФ в США отметили, что в данном случае речь идет о поддержке терроризма в третьих странах.В источнике
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КП - Крым

Россия требует от США объяснений по поводу поддержки террористов в Крыму

КП - Крым05:23
Известия

Россия потребовала от США объяснить данные о поддержке террористов в Крыму

Известия21:46
Взгляд.ру

В Совфеде отреагировали на данные о поддержке США диверсий Украины в Крыму

Взгляд.ру03:58
Интерфакс

Что случилось этой ночью: пятница, 18 сентября

Интерфакс00:35
URA.Ru

РФ требует от США уточнить данные о поддержке террористов в Крыму

URA.Ru23:04
РИА Новости

Российские дипломаты потребовали от США объяснений из-за репортажа NBC

РИА Новости05:26
ТАСС

Посольство РФ требует у США объяснить репортаж об «украинских подразделениях в Крыму»

ТАСС21:08

Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране, а также не подтвердил обвинения в сексуальном насилии против протестующих.
РИА Новости05:58
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Человек ЦИКу робот. Эксперты потребовали от Памфиловой вывести капчу

Электоральные эксперты и политологи написали открытое письмо к главе ЦИК Элле Памфиловой с требованием отказаться от использования капчи (необходимость ввести число с картинки) при каждом переходе на сайте, аккумулирующем итоги голосования из системы ГАС «Выборы».
Собеседник16 сентября в 03:48
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Госдума может в 10 раз повысить штрафы за разглашение тайны

Предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей).
REGNUM05:45

В Ульяновской области при посадке погиб пилот легкомоторного самолета

В Ульяновской области вблизи населенного пункта Красное Сюндюково утром 18 сентября совершил жесткую посадку легкомоторный самолет ЕЭВС «Синтал» с бортовым номером RA-0931G, сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.
РБК03:35
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