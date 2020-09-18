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Газета.Ru
Газета.Ru

Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российские дипломаты требуют от Вашингтона объясниться за репортаж телеканала NBC, в котором говорится, что американская сторона поддерживает украинские подразделения в Крыму. В посольстве РФ в США отметили, что в данном случае речь идет о поддержке терроризма в третьих странах.В источнике
Подробнее о событии
Взгляд.ру

В Совфеде отреагировали на данные о поддержке США диверсий Украины в Крыму

Взгляд.ру03:58
ТАСС

Посольство РФ требует у США объяснить репортаж об «украинских подразделениях в Крыму»

ТАСС21:08
URA.Ru

РФ требует от США уточнить данные о поддержке террористов в Крыму

URA.Ru23:04
РБК

Посольство России потребовало от США объяснений по репортажу NBC о Крыме

РБК22:14
Известия

Россия потребовала от США объяснить данные о поддержке террористов в Крыму

Известия21:46
Интерфакс

Что случилось этой ночью: пятница, 18 сентября

Интерфакс00:35
РИА Новости

Посольство России потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC

РИА Новости20:59

NVIDIA подарит Watch Dogs: Legion покупателям видеокарт GeForce RTX 30

В последнем трейлере с туром по Лондону альтернативного будущего прекрасно видно, как отражается окружение и цвета в лужах и других зеркальных или блестящих поверхностях: NVIDIA также обещает игровые оптимизации в драйверах Game Ready, приложении GeForce Experience и поддержку HDR для Watch Dogs: Legion.
NVIDIA подарит Watch Dogs: Legion покупателям видеокарт GeForce RTX 30
3DNews04:15
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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В Волгограде наказали бросившего на улице пациентку фельдшера

Накануне на традиционном брифинге оперштаба главврач ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» Олег Ярыгин прокомментировал ситуацию с якобы высадкой пациентки с температурой из машины скорой на улицу в Волжском.
Волгоградская правда22:24
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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Минздраву уменьшат бюджет на закупку лекарств от редких болезней

Расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний по программе 14 Высокозатратных нозологий снизятся в следующем году на 6,4 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2021-2023 годы, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости03:46
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Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию

Вашингтон, 18 сентября 2020, 07:27 — REGNUM Шнобелевская премия, которая является пародией на другую международную награду — Нобелевскую премию, присуждена главам девяти государств, в том числе главе Белоруссии Александру Лукашенко, американскому лидеру Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте оргкомитета премии.
REGNUM00:27
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Швед Дюплантис побил мировой рекорд Бубки в прыжках с шестом

На очередном этапе "Бриллиантовой лиги" 20-летний швед покорил высоту в 6,15 м. Этот результат перекрыл достижение советского прыгуна Сергея Бубки на 1 см. Прежний мировой рекорд держался более 26 лет.
Реальное время01:19