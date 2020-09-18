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Ведомости
Ведомости

Посольство России потребовало от США разъяснений репортажа NBC

Посольство России в Вашингтоне потребовало у американских властей объяснений по поводу репортажа телеканала NBC, в котором упоминается поддержка со стороны США «украинских подразделений» в Крыму. Такое заявление опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.В источнике
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Интерфакс

Что случилось этой ночью: пятница, 18 сентября

Интерфакс00:35
РИА Новости

В Госдуме ждут комментария Вашингтона после репортажа NBC о Крыме

РИА Новости09:42
КП - Крым

Россия требует от США объяснений по поводу поддержки террористов в Крыму

КП - Крым05:23
Взгляд.ру

В Совфеде отреагировали на данные о поддержке США диверсий Украины в Крыму

Взгляд.ру03:58
ТАСС

Комиссия Думы попросит ГП и ФСБ проверить данные о поддержке США террористов в Крыму

ТАСС09:40
URA.Ru

РФ требует от США уточнить данные о поддержке террористов в Крыму

URA.Ru23:04
Известия

Россия потребовала от США объяснить данные о поддержке террористов в Крыму

Известия21:46

Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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Автор песни в поддержку Лукашенко заявил об отсутствии гонорара

Евгений Олейник, автор песни «Любимую не отдают», которую исполнили Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой и другие музыканты, рассказал РБК, что она написана в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
РБК07:08
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Директор центра подготовки сборных Кравцов не признал вину в растрате

Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов не признал вину в растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о его аресте.
РИА Новости09:14
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Герасимову предложили стать худруком «Содружества актеров Таганки»

Актер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов назвал интересным предложение стать художественным руководителем "Содружества актеров Таганки", отметив, что решение будет принимать учредитель театра.
РИА Новости07:45

Трамп предложил помиловать Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать Джулиана Ассанжа, если основатель WikiLeaks расскажет, кто стоял за взломом электронных писем Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году, сообщили в лондонском суде в пятницу.
Российская газета08:48
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Эдгард Запашный стал жертвой мошенников в WhatsApp

Правоохранительные органы задержали трех подозреваемых в мошенничестве через мессенджер в отношении народного артиста России, гендиректора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного и еще нескольких медийных личностей, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Интерфакс02:30
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