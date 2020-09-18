Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC
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Российские дипломаты требуют от Вашингтона объясниться за репортаж телеканала NBC, в котором говорится, что американская сторона поддерживает украинские подразделения в Крыму. В посольстве РФ в США отметили, что в данном случае речь идет о поддержке терроризма в третьих странах.В источнике
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