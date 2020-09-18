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Газета.Ru
Газета.Ru

Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российские дипломаты требуют от Вашингтона объясниться за репортаж телеканала NBC, в котором говорится, что американская сторона поддерживает украинские подразделения в Крыму. В посольстве РФ в США отметили, что в данном случае речь идет о поддержке терроризма в третьих странах.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Что случилось этой ночью: пятница, 18 сентября

Интерфакс00:35
URA.Ru

РФ требует от США уточнить данные о поддержке террористов в Крыму

URA.Ru23:04
РИА Новости

Посольство России потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC

РИА Новости20:59
Известия

Россия потребовала от США объяснить данные о поддержке террористов в Крыму

Известия21:46
РЕН ТВ

Посольство РФ требует от США объяснений по репортажу NBC о Крыме

РЕН ТВ22:42
ТАСС

Посольство РФ требует у США объяснить репортаж об «украинских подразделениях в Крыму»

ТАСС21:08
РБК

Посольство России потребовало от США объяснений по репортажу NBC о Крыме

РБК22:14

Власти России сэкономят на лекарствах для людей

Власти собираются сэкономить 19,5 миллиарда рублей на программе «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой идет помощь людям, страдающим от гемофилии, муковисцидоза, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, рассеянного склероза и других заболеваний, которые не поддаются полному излечению.
Власти России сэкономят на лекарствах для людей
Lenta.ru03:13
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Юрист предупредил, что близким Навального может грозить тюрьма

Близким Алексея Навального может грозить тюремный срок, если они вывезли улики из России, зная, что на них содержится отравляющее вещество, заявил глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.
Газета.Ru02:45
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Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию

Вашингтон, 18 сентября 2020, 07:27 — REGNUM Шнобелевская премия, которая является пародией на другую международную награду — Нобелевскую премию, присуждена главам девяти государств, в том числе главе Белоруссии Александру Лукашенко, американскому лидеру Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте оргкомитета премии.
REGNUM00:27
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Задержана ОПГ, незаконно продававшая билеты на спортивные мероприятия

Правоохранители пресекли деятельность ОПГ, которая за два года незаконно продала билеты в театры и на спортивные мероприятия в России на 1 миллиард рублей, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
РИА Новости03:11

Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил журналистам информацию о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.
МИР 2416 сентября в 05:35
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