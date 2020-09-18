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Газета.Ru
Газета.Ru

Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российские дипломаты требуют от Вашингтона объясниться за репортаж телеканала NBC, в котором говорится, что американская сторона поддерживает украинские подразделения в Крыму. В посольстве РФ в США отметили, что в данном случае речь идет о поддержке терроризма в третьих странах.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Что случилось этой ночью: пятница, 18 сентября

Интерфакс00:35
КП - Крым

Россия требует от США объяснений по поводу поддержки террористов в Крыму

КП - Крым05:23
Взгляд.ру

Соловьев: На действия США в Крыму надо реагировать по-индейски

Взгляд.ру07:18
РИА Новости

Сенатор потребовала от США объясниться из-за репортажа NBC о Крыме

РИА Новости07:38
URA.Ru

РФ требует от США уточнить данные о поддержке террористов в Крыму

URA.Ru23:04
Известия

Россия потребовала от США объяснить данные о поддержке террористов в Крыму

Известия21:46
ТАСС

Посольство РФ требует у США объяснить репортаж об «украинских подразделениях в Крыму»

ТАСС21:08

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране, а также не подтвердил обвинения в сексуальном насилии против протестующих.
РИА Новости05:58
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Поляки высмеяли требования Варшавы выдать российских диспетчеров

Польские читатели прокомментировали статью Wirtualna Polska, посвященную решению Варшавы подать запрос на арест трех российских диспетчеров по делу о крушении польского Ту-154 в Смоленске, отметив абсурдность этой идеи.
РИА Новости23:17
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Украина исключила внесение особого статуса Донбасса в Конституцию

"Президент во время декабрьского саммита в Париже дал четкое понимание того, что никаких изменений в конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет, это исключено", – заверил он.
Ruposters.ru04:31
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NVIDIA подарит Watch Dogs: Legion покупателям видеокарт GeForce RTX 30

В последнем трейлере с туром по Лондону альтернативного будущего прекрасно видно, как отражается окружение и цвета в лужах и других зеркальных или блестящих поверхностях: NVIDIA также обещает игровые оптимизации в драйверах Game Ready, приложении GeForce Experience и поддержку HDR для Watch Dogs: Legion.
3DNews04:15

Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова - чиновник, готовый слушать и слышать критику», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.ру07:58
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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Швед Дюплантис побил мировой рекорд Бубки в прыжках с шестом

На очередном этапе "Бриллиантовой лиги" 20-летний швед покорил высоту в 6,15 м. Этот результат перекрыл достижение советского прыгуна Сергея Бубки на 1 см. Прежний мировой рекорд держался более 26 лет.
Реальное время01:19