Сотрудники российского консульства проконтролируют вылет из США депутата Госдумы Инги Юмашевой, которую по прибытии в Нью-Йорк допросили агенты ФБР, сообщил РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.

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Сотрудники консульства России проконтролируют вылет депутата Госдумы Инги Юмашевой из США, допрошенной ФБР по прибытии в Нью-Йорк.

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