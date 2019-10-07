Политика

RT на русскомRT на русскомРоссийские дипломаты проводят Юмашеву на обратный рейс

Сотрудники консульства России проконтролируют вылет депутата Госдумы Инги Юмашевой из США, допрошенной ФБР по прибытии в Нью-Йорк.
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с чего всё началось

Российские дипломаты в Нью-Йорке проводят депутата Юмашеву на рейс домой

Сотрудники российского консульства проконтролируют вылет из США депутата Госдумы Инги Юмашевой, которую по прибытии в Нью-Йорк допросили агенты ФБР, сообщил РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.
РИА Новостивчера в 21:54

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Российские дипломаты в Нью-Йорке проводят депутата Юмашеву на рейс домой

РИА Новостивчера в 21:54

Российские дипломаты проводят Юмашеву на обратный рейс

RT на русскомвчера в 19:43

Российские дипломаты проводят Юмашеву на рейс в Москву

Московский Комсомолецвчера в 20:26

Дипломаты РФ в США проконтролируют вылет Юмашевой в Москву после ее задержания в Нью-Йорке

Коммерсантъвчера в 20:17

Дипломаты РФ в Нью-Йорке проводят депутата Юмашеву на обратный рейс

ТАССвчера в 19:43

Дипломаты проконтролируют вылет Юмашевой после ее задержания в Нью-Йорке

РБКвчера в 20:41

Российские дипломаты проследят за отправкой депутата Госдумы в РФ после скандала с ФБР

Газета.Ruвчера в 19:18
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Политика

ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудник Федерального бюро расследований США в течение часа допрашивал журналиста и депутата Государственной думы РФ Ингу Юмашеву, находившуюся в аэропорту Нью-Йорка по пути на форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском вчера в 05:43
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли из минометов окраины Донецка

Украинские силовики обстреляли западные окраины Донецка из минометов.
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Происшествия

Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье

В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
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Политика

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
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Александр Гришин: «Мы с Евсеевым в ФНЛ не подпускали Гогуа к основе»

Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» поделился мнением о защитнике армейцев Седрике Гогуа.
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Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Авто

Названы самые популярные автомобили среди пенсионеров в России

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели онлайн-опрос российских автовладельцев и сделали вывод о том, какие модели машин в нашей стране наиболее популярны среди пенсионеров и представителей предпенсионного возраста.
SpeedMe вчера в 10:43
Армия и оружие

США отказались участвовать в военной операции Турции в Сирии

Соединенные Штаты не будут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции, которую Турция собирается проводить на севере и северо-востоке Сирии.
РБК вчера в 23:46
Происшествия

Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом

Туристический автобус опрокинулся на трассе в Нижегородской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
Интерфакс вчера в 03:15
Футбол

Экс-игрок «Зенита» и «Крыльев Советов» хочет вернуться в Россию

Футбольный агент Дмитрий Чельцов объяснил причину, по которой французский хавбек Йолан Молло покинул петербургский "Зенит" в 2017 году, передает "Спорт Бизнес Онлайн".
Газета.Ru 02:49
Политика

В МИД рассчитывают, что задержанную в Иране россиянку скоро отпустят

"Скорее всего, да", - добавил он, отвечая на вопрос, может ли это случиться уже на этой неделе.
РИА Новости 02:40
Происшествия

В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство в отношении жительницы Набережных Челнов, которая после ссоры с мужем нанесла ножом ранения двум сыновьям, один из которых умер, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
РИА Новости 03:48
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Нурмагомедов прокомментировал предстоящий бой Емельяненко и Кокляева

NewInform 05 октября в 10:50
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Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Политика

Путину направил поздравления президент Армении

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Политика

В Раде заявили, что Киев может не признать итоги выборов в Донбассе

Киев может не признать итоги выборов в Донбассе, однако их проведение дает шанс на диалог руководства Украины с новоизбранными местными властями.
ФАН 04:22
Наука

Названы самые безопасные страны при апокалипсисе

В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
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Глава Нацполиции Украины поддерживает легализацию проституции в стране

Новый глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что он поддержал бы инициативу по легализации проституции в стране.
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Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
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Школьники забили до смерти четырех щенков под Екатеринбургом

Газета.Ru 03:44
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Названы российские города с самыми большими зарплатами

Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru вчера в 19:58
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Зеленский захотел вернуться на сцену

Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru вчера в 06:22
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В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии

Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC по всему миру

Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Band 5 может дебютировать уже во втором квартале будущего года.
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Вирус чумы свиней подтвердили в очередном районе Приморья

В Приморье подтверждён ещё один очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС).
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Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
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Уткин прокомментировал ответ Орлова на слова про «Зенит» и империю зла

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание комментатора Геннадия Орлова, ответившего на сравнения «Зенита» с империей зла.
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В центре Читы нашли расчлененное тело девушки

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Глава Петербурга рассказал о планах строительства метро

Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице "Вконтакте" поделился планами строительства метрополитена в Городе на Неве.
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Инга Альбертовна Юмашева
Российский депутат
Российская теле- и радиоведущая, журналист. Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва.
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