Политика

Вести.RuВести.RuРоссийские дипломаты встретились с 33 задержанными в Белоруссии

Задержанные граждане РФ, заявил Плетнев, не связаны с оппозиционными белорусскими политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичемой. По словам консула, власти Белоруссии, заключив россиян под стражу, повели себя тенденциозно.
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с чего всё началось
В частности, хотелось бы отметить, что (в постановлении) указывается на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с Тихановским и Статкевичем, что на наш взгляд является абсолютно надуманной и недействительной позицией, — рассказал
 дипломат в эфире телеканала «Россия 24».
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Дипломаты встретились с задержанными в Белоруссии россиянами

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Российские дипломаты встретились с задержанными в Минске гражданами РФ

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Российские дипломаты встретились с 33 задержанными в Белоруссии

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Дипломаты РФ встретились с задержанными в Белоруссии россиянами

Коммерсантъ05:58

Консул: позиция Минска о сговоре граждан РФ с Тихановским и Статкевичем надумана

ТАСС05:48
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Китайские смартфоны Huawei впервые стали самыми продаваемыми на планете, компания стала лидером по итогам второго квартала 2020 года, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 30 июля в 07:08
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Происшествия

ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС

Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском вчера в 03:57
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Общество

В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса

Минздрав ожидает еще двух заявлений на клинические испытания вакцины от COVID-19.
Коммерсантъ 03:38
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Армия и оружие

Источник рассказал об испытаниях новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»

РИА Новости 05:51
Общество

В России выявили за сутки 5 462 случая заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 462, общее количество инфицированных достигло 845 443.
ТАСС 03:51
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Общество

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В документе вновь утверждается, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, поскольку "до таких повреждений не могло дойти" только в результате столкновения самолета с землей.
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Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко

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В России в июне 2020 года яблоки подорожали на 30 процентов в рознице по сравнению с июнем 2019-го.
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Общество

Россия открывает границу с Абхазией 1 августа

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Газета.Ru вчера в 14:42
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Генеральная прокуратура Украины подозревает 28 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, в терроризме как участников конфликта в Донбассе.
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Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

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Общество

В ОАЭ введена в строй первая в арабских странах АЭС

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Четверо пенсионеров и девушка заразились коронавирусом в Севастополе

В Севастополе подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом среди местных жителей.
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Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
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