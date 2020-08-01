Политика
Вести.RuРоссийские дипломаты встретились с 33 задержанными в Белоруссии
Задержанные граждане РФ, заявил Плетнев, не связаны с оппозиционными белорусскими политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичемой. По словам консула, власти Белоруссии, заключив россиян под стражу, повели себя тенденциозно.
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с чего всё началось
В частности, хотелось бы отметить, что (в постановлении) указывается на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с Тихановским и Статкевичем, что на наш взгляд является абсолютно надуманной и недействительной позицией, — рассказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».News.ru05:59
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