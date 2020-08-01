с чего всё началось

Задержанные граждане РФ, заявил Плетнев, не связаны с оппозиционными белорусскими политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичемой. По словам консула, власти Белоруссии, заключив россиян под стражу, повели себя тенденциозно.

Российские дипломаты встретились с 33 задержанными в Белоруссии

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