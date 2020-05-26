Экономика
Газета.RuРоссийские долларовые миллиардеры приобрели $62 млрд за время пандемии
Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд за время пандемии, пишет Forbes. Отмечается, что теперь состояние самых богатых людей России составляет $454 млрд в сравнении с $392 млрд (данные от 18 марта).
Читать в источнике
Оценить139
с чего всё началось
За время пандемии совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд — с $392 млрд до $454 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, оценивающего изменение состояний богатейших людей мира в реальном времени.Forbes06:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Российские миллиардеры за два месяца пандемии коронавируса разбогатели на 62 млрд долларов
Комсомольская правда09:54
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 12:10, Ашберн
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
7Дней.ру вчера в 04:00
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
Происшествия
Полиция нашла двух девушек, готовивших еду на Вечном огне в Кронштадте
В полицию доставили двух девушек из компании, пытавшейся пожарить шашлыки на пламени Вечного огня в Кронштадте, сообщает пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 11:51
Футбол
«Локомотив» может заплатить за Баделя 3,5 млн евро
В случае трансфера 3,5 млн евро будут выплачены сразу, при аренде «Локо» сначала заплатит 700 тысяч, а за выкуп отдаст еще 2,8 млн.
Sports.ru 11:37
Экономика
В России повысят накопительные пенсии
В 2020 году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%, говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК.
РБК 09:57
Общество
Вышел закон об ОСАГО без техосмотра
Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
32CARS.ru вчера в 13:39
Финансы
Банки России ввезли в страну рекордную сумму долларов
Ввоз наличных евро в марте 2020 года стал в три раза больше по сравнению с февралем, эти объемы сопоставимы с поставками европейской валюты, которые фиксировали в течение прошлого года.
ПолитРоссия 03:09
Политика
Познер заявил, что США находятся на грани гражданской войны
Телеведущий Владимир Познер высказал свою обеспокоенность политической обстановкой в США, заявив, что эта страна оказалась на пороге гражданской войны.
Ридус 08:59
Общество
Попова рассказала, как долго продлится масочный режим в России
Как отметил глава региона, люди с большой вероятностью могут подхватить вирус в общественных местах, поэтому в режиме, который подразумевает ношение масок и перчаток, приморцам придётся жить ещё долго.
Восток-Медиа вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Общество
Пробные ЕГЭ пройдут без школьников
В этом году пробные ЕГЭ для организаторов пройдут 29 и 30 июня, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минпросвещения.
Полит.ру вчера в 13:14
Общество
Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»
Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
ТАСС 05:17
Игры
От Quantum Break до Halo: 7 лучших эксклюзивов Xbox One
Quantum Break Quantum Break вышла в то время, когда Microsoft активно экспериментировала с мультимедийными возможностями своей консоли.
Чемпионат 08:31
Здоровье
Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса
Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова.
Коммерсантъ 10:54
Общество
Россияне назвали необходимую сумму «страховки от кризиса»
Россияне оценили размер необходимых им сбережений на случай возникновения финансовых трудностей.
Известия вчера в 19:36
Кино
27 мая выйдет трейлер экранизации комикса «Майор Гром: Чумной Доктор»
Завтра пройдет прямой эфир, на котором будет представлен 1-й трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор».
Родной город 05:34
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Политика
В Турции опубликовали график возобновления полетов
Еще через пять дней — 20 июня — планируется начать полеты в Нидерланды и Казахстан, а 22 июня — в Киргизию, Южную Корею и Скандинавские страны.
Profi.travel вчера в 05:42
Технологии
Майское обновление Windows 10 станет блокировать навязчивое ПО
Новая функция большого майского обновления Windows 10 призвана решить данную проблему.
RuNews24.ru вчера в 15:23
Авто
Хэтчбек Kia Rio получил обновление и стал умеренным гибридом
Компания KIA представила обновленный хэтчбек Rio для европейского рынка.
Автоновости дня 07:40
Экономика
МТС ухудшила прогноз результатов за 2020 год
По итогам первого квартала выручка МТС выросла на 8,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 119,6 млрд руб. Рост обусловлен "высокими операционными показателями телекоммуникационного бизнеса группы, а также вкладом выручки МТС Банка, выручкой от продаж программного обеспечения и результатами розничной сети МТС", отмечается в сообщении компании.
РБК 09:24
Политика
Джонсон пригласил Путина на саммит по вакцине от коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально пригласил президента России Владимира Путина к участию в саммите по разработке вакцины против коронавируса.
ТАСС 09:03
Кино
Netflix выпустил первый тизер финального сезона «Тьмы»
Стриминговый сервис Netflix показал тизер третьего сезона сериала «Тьма», премьера которого состоится на платформе 27 июня.
iReactor 08:22
Спорт
Опубликованы новые записи игрового процесса Minecraft Dungeons
Игромания.ру 23 мая в 15:38
Политика
Путин: Пик коронавируса в России пройден
На встрече с министром обороны в онлайн-формате Владимир Путин заявил: "Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным".
Российская газета 08:21