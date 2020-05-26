Экономика
Газета.RuРоссийские долларовые миллиардеры приобрели $62 млрд за время пандемии
Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд за время пандемии, пишет Forbes. Отмечается, что теперь состояние самых богатых людей России составляет $454 млрд в сравнении с $392 млрд (данные от 18 марта).
Читать в источнике
Оценить450
с чего всё началось
За время пандемии совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд — с $392 млрд до $454 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, оценивающего изменение состояний богатейших людей мира в реальном времени.Forbes06:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Российские миллиардеры за два месяца пандемии коронавируса разбогатели на 62 млрд долларов
Комсомольская правда09:54
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 13:21, Ашберн
Политика
Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа 11:02
Армия и оружие
Hot Cars составило список самой странной техники России
Обозреватель Hot Cars считает, что в мире есть много странных военных машин, но вышеперечисленные, скорее всего, являются самыми безумными из тех, которые видело человечество.
ПолитРоссия 24 мая в 05:47
Шоу-бизнес
Королевой и Тарзану предложили работу на ферме
Паре даже могут предоставить общежитие Недавно муж Наташи Королевой, 50-летний Сергей Глушко, также известный под псевдонимом Тарзан, возмутился условиями жизни артистов в период пандемии.
WomanHit.ru 11:29
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
Армия и оружие
С-400 на авиабазе «Хмеймим» прикрыли иранские самолёты
Иранские военные самолеты в течение некоторого времени перебрасывают вооружение на сирийскую территорию, а Израиль не может их атаковать.
Территория новостей 08:53
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию
Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
Политика
Порошенко не явился на допрос по делу о контрабанде картин
Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился 26 мая на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда он был вызван в срочном порядке в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин всемирно известных художников.
ТАСС 04:39
Шоу-бизнес
Актер Алексей Барабаш перенес два инсульта
Вечерний курьер 08:14
Космос
Российский спутник спровоцировал панику в Австралии
Российский спутник спровоцировал настоящую панику в Австралии, хотя пролетел над ней еще 4 дня назад.
РЕН ТВ 02:44
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Политика
В Крыму иронично отнеслись к петиции о платном въезде на полуостров
Петиция с предложением сделать временно платным въезд в Крым для граждан Украины и иностранцев появилась на официальном интернет-представительстве президента Украины.
Известия 08:55
Наука
Определены новые функции окраски гадюк
Anonsens вчера в 14:03
Игры
От Quantum Break до Halo: 7 лучших эксклюзивов Xbox One
Quantum Break Quantum Break вышла в то время, когда Microsoft активно экспериментировала с мультимедийными возможностями своей консоли.
Чемпионат 08:31
Армия и оружие
В России начались испытания колесной версии гаубицы «Коалиция-СВ»
«Центральный научно-исследовательский институт Буревестник» приступил к испытаниям первой малой серии перспективной самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» на колесной базе.
Военное дело 02:07
Армия и оружие
Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным
Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон» впервые будет запущен осенью текущего года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Lenta.ru 03:42
Политика
Почему турки так легко громят хваленые русские «Панцири»
Разумеется, ливийские «Панцири» эксплуатировались не россиянами, а ливийцами, но большинство турецких и прочих СМИ региона этот факт не особо волнует.
Свободная Пресса 10:47
Гаджеты
Realme представила смартфон Realme X3 SuperZoom с 60-кратным зумом
Фронтальная камера имеет два модуля и это Sony IMX616 на 32 Мп, а также модуль на 8 Мп.
Astera 11:11
Армия и оружие
Пролет венесуэльских истребителей над иранским танкером попал на видео
Lenta.ru вчера в 17:51
Энергетика
«Газпром» остановил транзит газа через Польшу в Германию
Москва, 26 мая 2020, 12:05 — REGNUM Россия полностью прекратила поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через Белоруссию и Польшу.
REGNUM 05:05
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
В лабораторных условиях была установлена возможность внутривидовой передачи инфекции кошками и хорьками, однако пока нет никаких доказательств того, что эти животные могут передать болезнь человеку и участвовать в распространении COVID-19.
РИА Новости 12:01
Футбол
Азмун заявил, что хочет получить новый вызов после 8 лет в России
Форвард «Зенита» Сердар Азмун дал понять, что хочет сменить клуб и продолжить карьеру за пределами России.
Спорт-Экспресс 08:52
Технологии
Крупнейшее обновление Windows 10 этого года станет доступно всем уже на этой неделе
Строго говоря, выпуск обновления Windows 10 May 2020 (билд 19041, он же Windows 10 2004) состоялся еще пару недель назад — он стал доступен подписчикам Microsoft Developer Network.
iXBT.com 02:18
Политика
Путин швырнул ручку на совещании по борьбе с паводками и пожарами
Российский лидер Владимир Путин очень эмоционально провёл совещание по борьбе с пожарами и паводками в регионах и даже кинул ручку, которую крутил в руках, на стол.
News.ru 09:38
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
Игры
Онлайн-шутер War Thunder получил крупное обновление Starfighters
Российское издательство Gaijin Entertainment выпустило для военного онлайн-шутера War Thunder контентное обновление Starfighters.
ЭндлессГеймОвер 12:48
Космос
Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon
Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая.
ТАСС вчера в 05:51
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Армия и оружие
В Sohu восхитились новым двигателем для российского истребителя Су-57
Эксперты китайского издания «Sohu» высоко оценили новый двигатель, которым должен быть оснащен российский истребитель 5-го поколения Су-57.
Военное дело вчера в 07:32