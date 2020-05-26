За время пандемии совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд — с $392 млрд до $454 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, оценивающего изменение состояний богатейших людей мира в реальном времени.

с чего всё началось

Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд за время пандемии, пишет Forbes. Отмечается, что теперь состояние самых богатых людей России составляет $454 млрд в сравнении с $392 млрд (данные от 18 марта).

Российские долларовые миллиардеры приобрели $62 млрд за время пандемии

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