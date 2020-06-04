Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссийские доставщики еды заявили о забастовке

В России доставщики еды планируют устроить забастовку из-за штрафов и увольнений. Компания Delivery Club проверяет опубликованную в Telegram-канале «Расстрига» информацию об этом, передает ТАСС. По словам собеседника Telegram-канала, часть курьеров не намерена выходить на смены в пятницу, 5 июня.
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с чего всё началось
В России доставщики еды намерены устроить забастовку из-за штрафов и увольнений, передает Telegram-канал
 «Расстрига» со ссылкой на собственный источник.
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