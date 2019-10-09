Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейРоссийские экономисты отмечают возможность усиления торговых войн

Как отмечает агентство, новый уровень торговых переговоров между США и Китаем начнется 10 октября в Вашингтоне. В повестку входят интеллектуальные права, сельское хозяйство.
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Российские экономисты отмечают возможность усиления торговых войн

Национальная служба новостей18:15

Подсчитаны глобальные потери от торговых войн

Lenta.ru17:31

Российские экономисты не исключили нового витка торговых войн

ПРАЙМ17:16
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Общество

Родительский комитет «запрещает» концерт Егора Крида в Тюмени

NashGorod.ru 07:11
Политика

Белый дом отказался участвовать в импичменте Трампа

Белый дом отказался участвовать в процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.
Lenta.ru 18:56
Происшествия

Экс-начальника рудника «Мир» нашли мертвым в СИЗО

Речь идет о бывшем начальнике рудника «Мир» Алексее Бурксере, по факту его смерти проводится проверка, сообщается на сайте якутского главка Следственного комитета.
РБК 03:15
Авто

Новым гендиректором Nissan выбран Макото Уcида

Новым генеральным директором концерна Nissan Motor выбран менеджер Макото Усида, занимающий в настоящее время пост президента китайского совместного предприятия Nissan.
РЕН ТВ 08:06
Футбол

Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»

Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия вчера в 10:07
Наука

Мутации в митохондриях вызвали преждевременное старение мышей

Финские биологи выяснили, что мутации в митохондриях вызвали поломки в клеточном ядре и преждевременное старение мышей.
МедиаПоток 14:17
Происшествия

В Чите продлили арест подозреваемому в расчленении девушки

Из-за общественного резонанса дело поручили следователям по особо важным делам В Чите 8 октября следователи обратились в суд с ходатайством о продлении срока задержания подозреваемого в жестоком убийстве с целью проведения дополнительных следственных действий.
Байкал-Daily 05:49
Экономика

Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности

Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности за 2019 год.
RT на русском 19:55
Политика

Путин повысил зарплаты себе и Медведеву

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплаты главы правительства РФ и президента страны.
Труд вчера в 12:39
Шоу-бизнес

Дана Борисова резко высказалась о Волочковой и Бочкаревой

Балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Дана Борисова повздорили из-за актрисы Натальи Бочкаревой, которая была задержана с наркотиками неделю назад.
Газета.Ru вчера в 08:42
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит новую модель Lada Van в 2020 году

В Сети появилась информация, что компания АвтоВАЗ собирается выпустить летом следующего года новый автомобиль под названием Van.
ИнфоСМИ 12:52
Общество

Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса

В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

По данным Минтранса, грузовое движение по мосту начнется в июне 2020 года.
Газета.Ru вчера в 14:55
Происшествия

Бастрыкин возбудил дело против краснодарского судьи

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против краснодарского судьи, который требовал 64 млн рублей у предпринимателя.
REGNUM 16:29
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Шоу-бизнес

Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию

Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.
VSE42.RU вчера в 23:12
Кино

Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»

Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
iReactor вчера в 03:33
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал о характере своей дочери

Российский певец Сергей Лазарев поделился подробностями своей жизни. Артист воспитывает двоих детей — сына Никиту и дочку Аню.
Вечерняя Москва 09:12
Происшествия

Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца

В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Известия 12:44
Политика

Лукашенко заявил о желании Зеленского решить конфликт в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский хочет урегулировать конфликт на востоке страны, понимает, что надо делать, но сталкивается с сопротивлением внутренних и внешних сил.
РИА Новости 04:34
Экономика

Россиян предупредили о риске перебоев с поставками импортной воды

Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды.
Известия 18:03
Шоу-бизнес

Знакомые Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из больницы

Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из московской клиники.
Петербургский дневник 07:10
Здоровье

Скворцова: каждая ЦРБ должна иметь не менее двух машин для перевозки пациентов

Каждая центральная районная больница в России должна быть обеспечена не менее чем двумя автомобилями для перевозки пациентов, сообщила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на VII съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".
ТАСС вчера в 11:11
Шоу-бизнес

«Кати нет»: Гоген Солнцев приобрел гроб для престарелой жены

Актёр и эпатажный шоумен Гоген Солнцев не устаёт скандалить.
Bimru.ru 10:16
Космос

Проект Илона Маска по покорению Марса назвали бредом

Известный чешско-канадский эколог, специалист по энергетике Вацлав Смил назвал проект Маска «бредом», который даже не стоит реализовывать.
Ридус 04:48
Общество

Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости 15:19
Баскетбол

Китайцы уничтожают следы «Хьюстон Рокетс»

В социальных сетях появилось видеозапись того, как в Китае закрашивают логотип команды НБА «Хьюстон Рокетс».
Чемпионат 15:12
Здоровье

Эксперты назвали продукты, которые вымывают кальций из организма

Нутрициолог Анна Ивашкевич объяснила, какие продукты способствуют вымыванию кальция из организма человека, пишут «Аргументы и факты».
Ореанда-Новости 13:54
Здоровье

В Минздраве допускают возможность запрета вейпов в России

Вейпы в РФ могут попасть под запрет через два-три года, если будут получены доказательства их смертельной опасности, сообщил глава департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
Аргументы и Факты вчера в 05:35
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