Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Народные новости
Народные новости

Российские экспортеры увеличили поставки растительного масла в Индию

Поставки масла из России в Индию выросли в 7,5 раз за первое полугодие 2020 года, сообщил торговый представитель РФ в Индии Александр Рыбас. Товарооборот между двумя странами сократился из-за вспышки коронавируса и введенных для борьбы с ней ограничений.В источнике
С чего всё началось
Торговые отношения между двумя государствами осуществлялись на фоне пандемии коронавирусной инфекции и глобального сокращения деловой активности, передает слова Рыбаса издание "Российская газета
".
Экономика сегоднявчера в 03:12
Подробнее о событии
Российская газета

Какие перспективы у российского бизнеса в Индии

Российская газетавчера в 10:27
Экономика сегодня

Поставки российского масла в Индию выросли в 7,5 раза

Экономика сегоднявчера в 03:12
Народные новости

Российские экспортеры увеличили поставки растительного масла в Индию

Народные новостивчера в 06:01
ToDay News Ufa

Россия в разы увеличила поставки растительного масла в Индию

ToDay News Ufaвчера в 05:57
ПолитРоссия

Россия резко нарастила поставки растительного масла в Индию

ПолитРоссиявчера в 03:46
Политическая Экспертиза

Россия нарастила экспорт растительного масла в Индию

Политическая Экспертизавчера в 03:20
ФАН

Россия резко увеличила поставки растительного масла в Индию

ФАНвчера в 07:03

В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски

"ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте 12 лет и старше носить маску в тех же условиях, что и взрослые, в частности когда они не могут гарантировать соблюдения дистанции не менее 1 метра от других людей, и в районе с широким распространением (вируса – ред.)", - сообщается в документе.
В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски
РИА Новостивчера в 20:37
394

Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
35

Москва и Анкара подписали контракт на поставку второй партии С-400

Россия заключила контракт с Турцией на поставку второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев на форуме «Армия-2020», передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 07:29
283

Разработки предприятий Роскосмоса представили на форуме «Армия-2020»

Кубинка, Московская область, 23 августа 2020, 15:08 — REGNUM Предприятия Роскосмоса представили производимые и перспективные образцы ракетно-космической техники на военно-техническом форуме «Армия-2020», открывшемся 23 августа.
REGNUMвчера в 08:08

Медсестра омской больницы отчитала сторонников Навального

Старшая медсестра отделения острых отравлений Омской больницы скорой помощи № 1 Анна Смирнова рассказала, что те двое суток, в течение которых в клинике находился политик, стали для нее и остального персонала самыми тяжелыми за все время работы, передает "Уралинформбюро".
Уралинформбюровчера в 09:11
20

В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
RT на русскомвчера в 16:13
2,2K