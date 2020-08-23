Российские экспортеры увеличили поставки растительного масла в Индию

Экономика сегодня 7

Поставки масла из России в Индию выросли в 7,5 раз за первое полугодие 2020 года, сообщил торговый представитель РФ в Индии Александр Рыбас. Товарооборот между двумя странами сократился из-за вспышки коронавируса и введенных для борьбы с ней ограничений.