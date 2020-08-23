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Народные новости
Народные новости

Российские экспортеры увеличили поставки растительного масла в Индию

Поставки масла из России в Индию выросли в 7,5 раз за первое полугодие 2020 года, сообщил торговый представитель РФ в Индии Александр Рыбас. Товарооборот между двумя странами сократился из-за вспышки коронавируса и введенных для борьбы с ней ограничений.В источнике
С чего всё началось
Торговые отношения между двумя государствами осуществлялись на фоне пандемии коронавирусной инфекции и глобального сокращения деловой активности, передает слова Рыбаса издание "Российская газета
".
Экономика сегоднявчера в 03:12
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Российская газета

Какие перспективы у российского бизнеса в Индии

Российская газетавчера в 10:27
Политическая Экспертиза

Россия нарастила экспорт растительного масла в Индию

Политическая Экспертизавчера в 03:20
Народные новости

Российские экспортеры увеличили поставки растительного масла в Индию

Народные новостивчера в 06:01
ToDay News Ufa

Россия в разы увеличила поставки растительного масла в Индию

ToDay News Ufaвчера в 05:57
ПолитРоссия

Россия резко нарастила поставки растительного масла в Индию

ПолитРоссиявчера в 03:46
ФАН

Россия резко увеличила поставки растительного масла в Индию

ФАНвчера в 07:03
Экономика сегодня

Поставки российского масла в Индию выросли в 7,5 раза

Экономика сегоднявчера в 03:12

В Японии пожаловались на стирание «следов» страны на Сахалине

Японский журналист Юси Коянаги отреагировал в своей статье в газете Tokyo Shimbun на модернизацию железнодорожных путей на Сахалине до общероссийских параметров, пожаловавшись на исчезновение на острове «следов» Японии.
Московский Комсомолец01:23

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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Фаната «Зенита» отлучили от футбола на год

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок 1 год.
Konkretno.ru03:03

Пригожин и Лоза оценили идею создать украшения из праха Легкоступовой

Продюсер Иосиф Пригожин и певец Юрий Лоза дали свою оценку идее создать из праха покойной певицы Валентины Легкоступовой украшения для родственников, с которой ранее выступила подруга покойной звезды певица Наталья Штурм.
Народные новости02:36
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Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной

«Значительный объем выявленных нарушений не позволяет признать надлежащей деятельность Росимущества по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом в 2019 году»,— говорится в сообщении на сайте Счетной палаты.
Коммерсантъ01:52
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