Российские экспортеры увеличили поставки растительного масла в Индию
Поставки масла из России в Индию выросли в 7,5 раз за первое полугодие 2020 года, сообщил торговый представитель РФ в Индии Александр Рыбас. Товарооборот между двумя странами сократился из-за вспышки коронавируса и введенных для борьбы с ней ограничений.В источнике
С чего всё началось
Торговые отношения между двумя государствами осуществлялись на фоне пандемии коронавирусной инфекции и глобального сокращения деловой активности, передает слова Рыбаса издание "Российская газета
".
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