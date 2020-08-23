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Народные новости
Народные новости

Российские экспортеры увеличили поставки растительного масла в Индию

Поставки масла из России в Индию выросли в 7,5 раз за первое полугодие 2020 года, сообщил торговый представитель РФ в Индии Александр Рыбас. Товарооборот между двумя странами сократился из-за вспышки коронавируса и введенных для борьбы с ней ограничений.В источнике
С чего всё началось
Торговые отношения между двумя государствами осуществлялись на фоне пандемии коронавирусной инфекции и глобального сокращения деловой активности, передает слова Рыбаса издание "Российская газета
".
Экономика сегодня03:12
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Российская газета

Какие перспективы у российского бизнеса в Индии

Российская газета10:27
ФАН

Россия резко увеличила поставки растительного масла в Индию

ФАН07:03
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Россия нарастила экспорт растительного масла в Индию

Политическая Экспертиза03:20
ToDay News Ufa

Россия в разы увеличила поставки растительного масла в Индию

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Россия резко нарастила поставки растительного масла в Индию

ПолитРоссия03:46
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Российские экспортеры увеличили поставки растительного масла в Индию

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Поставки российского масла в Индию выросли в 7,5 раза

Экономика сегодня03:12

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко весь день работал в своей резиденции, был там когда пришли митингующие, после облетел город на вертолете, вернулся и продолжает работать: он никуда не сбегал, заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт.
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге
РИА Новости15:31
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Жесткая позиция Египта касательно Ливии обратила Турцию в бегство

Жесткая позиция египетского правительства по ливийскому кризису стала главным основанием отступления Турции из североафриканского государства и объявления перемирия силами Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.
ПолитРоссия14:48
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В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
RT на русском16:13
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Косплей недели: Dragon Age 2, Assassin’s Creed Valhalla, «Ведьмак», DC Comics

Фотограф — Кира Митенкова Эйвор — Assassin’s Creed Valhalla Потрясающая семейная пара Maul Cosplay и Maja Felicitas многие годы радует своих фанатов качественным косплеем, а ещё нередко выступает в качестве официальных моделей на игровых презентациях.
Игромания.ру09:20

В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим появлением с автоматом в руках хотел показать готовность бороться за страну против организаторов «оранжевых революций», выразил мнение первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Взгляд.ру15:36
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