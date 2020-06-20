Общество
Lenta.ruРоссийские эскимосы оценили оскорбительность мороженого «эскимо»
Российские эскимосы не обижаются из-за названия мороженого «эскимо». Такую оценку дала составитель русско-эскимосского словаря Наталья Радунович, передает РИА Новости.
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Название мороженого "эскимо" не является уничижительным термином для эскимосов Чукотки, так как оно не ассоциируется с первоначальным значением слова "эскимос", хотя представители этой группы коренных народов Канады, Гренландии и Аляски называют себя инуитами, сообщила РИА Новости составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович.РИА Новости07:33
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