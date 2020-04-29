Экономика
КоммерсантъРоссийские фармацевтические компании предупредили о росте цен
В результате сокращения числа рейсов тарифы на авиаперевозки выросли на 6,5%, сообщил господин Стецюк со ссылкой на данные World Courier. Повышение тарифов на перевозки приводит к росту цен на субстанции, реактивы и другое сырье, считает Александр Семенов.
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с чего всё началось
Большинство использующихся в российском фармацевтическом производстве субстанций – импортные, свидетельствуют данные RNC Pharma на 12 марта: 51,7% из них – китайские, 26% – индийские. Оставшиеся 22,3% – сырье европейского и российского происхождения.Ведомостивчера в 17:30
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Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
Общество
Ситуация с коронавирусом в Петербурге стабилизируется к середине мая
В городском штабе по борьбе с коронавирусом считают, что Петербург выйдет на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией к середине мая.
Gazeta.SPb 06:27
Общество
Телеканал «Дождь» проведет марафон-концерт в поддержку врачей
Телеканал «Дождь» совместно с благотворительными фондами «ПравМир», «Созидание» и проектом «Помощь рядом» проведет марафон-концерт в поддержку медицинских работников.
Культуромания вчера в 05:00
Здоровье
ВОЗ: наличие антител не исключает возможность заражения коронавирусом
Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что в организации нет данных об отсутствии возможности повторного заражения коронавирусом при наличии у человека антител.
Газета.Ru 06:48
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости вчера в 10:18
Экономика
Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
РИА Новости 05:47
Армия и оружие
Минобороны предложило лишить генералов каракулевых шапок
Министерство обороны предложило запретить высшим офицерам носить каракулевые шапки.
Дождь вчера в 11:55
Транспорт
В Новокузнецке перевозчики решили устроить забастовку
Некоторые маршруты в городе объявили о забастовке и не вышли на рейс. Протест связан с транспортной реформой в Новокузнецке.
Новокузнецк.ру 00:29
Общество
Число случаев коронавируса в Свердловской области выросло до 703
Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Свердловской области возросло до 703.
Kursk.com 04:51
Общество
В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом
В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах.
Lenta.ru 05:07
Наука
В России расшифровали состав Тунгусского метеорита
Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa 28 апреля в 12:31
Общество
Глава Кубани продлил режим самоизоляции до 12 мая
Режим самоизоляции на Кубани продлевается до 12 мая, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:41
Происшествия
Солдаты из Чечни заставили сослуживцев скандировать «служим Ичкерии»
В воинской части в Калининградской области уроженцы Чечни заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
Lenta.ru 06:39
Политика
Китай ответил на угрозы США наказать его за эпидемию коронавируса
Ранее в интервью агентству Рейтер американский лидер Дональд Трамп сказал, что рассматривает различные варианты последствий для Китая из-за пандемии COVID-19.
РИА Новости 06:10
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Происшествия
Начальник ГИБДД Нижегородской области покончил с собой
О самоубийстве 58-летнего начальника УГИБДД по Нижегородской области полковника Павла Ржевского сообщают как региональные, так и федеральные СМИ.
Ваши новости вчера в 21:14
Здоровье
На Кубани за сутки зафиксировали 66 новых случаев коронавируса
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 29 апреля в Краснодарском крае зафиксировали 63 новых случая заражения коронавирусом.
Кубань 24 03:38
Авто
УАЗ показал дом на колёсах на базе УАЗ «Буханки»
При создании новинки специалисты УАЗ сотрудничали с инженерами московской компании «Люкс Форм», которая занимается выпуском фургонов и кемперов на базе Lada Granta.
SpeedMe вчера в 05:08
Общество
Роспотребнадзор: При массовом нарушении режима изоляции на праздники в Москве может быть новый всплеск инфицирования
При массовом нарушении режима изоляции на майские праздники в Москве может быть новый всплеск инфицирования коронавирусом, - предупреждает Роспотребнадзор.
Эхо Москвы 07:30
Общество
CDPR объяснила, почему в The Witcher 3 Геральта и Цири никогда не показывали полностью обнажёнными
Геральт и Цири, главные герои игры, никогда не появляются на экране полностью голыми.
3DNews 04:42
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
Происшествия
ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию
Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM вчера в 04:09
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничен
Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет.
Время Н 05:15
Общество
В ВОЗ назвали условия и срок снятия карантинных ограничений в России
По состоянию на 30 апреля в России зарегистрировано 106498 случаев заражения коронавирусом.
Известия 07:20
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Происшествия
В Карелии у двух медработников выявили коронавирус
Коронавирус подтвердился еще у трех человек в Карелии в течение дня, в том числе у двух медработников, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости 06:21