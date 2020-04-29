Экономика
КоммерсантъРоссийские фармацевтические компании предупредили о росте цен
В результате сокращения числа рейсов тарифы на авиаперевозки выросли на 6,5%, сообщил господин Стецюк со ссылкой на данные World Courier. Повышение тарифов на перевозки приводит к росту цен на субстанции, реактивы и другое сырье, считает Александр Семенов.
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с чего всё началось
Большинство использующихся в российском фармацевтическом производстве субстанций – импортные, свидетельствуют данные RNC Pharma на 12 марта: 51,7% из них – китайские, 26% – индийские. Оставшиеся 22,3% – сырье европейского и российского происхождения.Ведомостивчера в 17:30
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Происшествия
СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:03
Футбол
Несколько клубов РПЛ могут выступить за завершение сезона
Москва, 30 апреля 2020, 13:32 — REGNUM За досрочное завершение сезона выступили большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
REGNUM 06:32
Кино
В Сеть утекли фотографии с Сигурни Уивер со съемок нового «Аватара»
Продюсер Джон Ландау опубликовал в Instagram фото со съемок сиквелов «Аватара».
NewInform 04:35
Шоу-бизнес
Влад Топалов в прямом эфире резко высказался в адрес подписчиков
Артист заступился за свою жену Регину Тодоренко и резко высказался по поводу травли со стороны подписчиков.
Kleo.ru 02:58
Экономика
Правительство РФ выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков
Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей.
REGNUM 05:05
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", следует из оперативных материалов столичного главка МВД.
РИА Новости 06:21
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
Общество
Росгидромет спрогнозировал, что лето будет теплее нормы
Температура летом будет выше средних значений, а в некоторых регионах ожидается аномальная жара, пишет пресс-служба Росгидромета.
Газета.Ru 04:49
Игры
В PS Store бесплатно отдают первый сезон Hitman
Копенгаген, 30 апреля 2020, 11:34 — REGNUM В онлайн-магазине PS Store стартовала бесплатная раздача первого сезона стелс-экшена Hitman.
REGNUM 04:34
Происшествия
Под Воронежем произошел пожар в рыбацком поселке
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России, в 05:11 мск пожарные локализовали горение 15 дачных домов на площади 500 кв. м. Позже "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона передали, что пожар в рыбацком поселке ликвидировали на площади 700 кв. м. По данным источника агентства, сгорел 21 дом.
РБК вчера в 23:40
Происшествия
Бывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО
Lenta.ru вчера в 11:37
Общество
В Самарской области выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом
Самара, 30 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом в Самарской области за сутки увеличилось на 40.
REGNUM 04:20
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Общество
В Тульской области еще 70 жителей заразились коронавирусом
Сегодня региональный оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции сообщил о новых случаях заболевания COVID-19 в Тульской области.
Тульские Известия 28 апреля в 03:59
Недвижимость
Новостройки в России подорожали из-за дешевой ипотеки
«Большинство девелоперов полагает, что дешевая ипотека вновь подстегнет покупателей к сделкам после снятия карантина, а „обнуление“ нефти заставит их, как и во все предыдущие кризисы, прятать накопления в недвижимости», — сказал эксперт.
Эксперт Северо-Запад 05:13
Происшествия
МЧС зафиксировало всплеск пожаров с введением режима самоизоляции
Денисов отметил, что руководителям подразделений в связи с ситуацией из-за коронавируса было рекомендовано разделить личный состав на две части.
Интерфакс 07:04
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Общество
Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
Политика
Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что решения о поэтапном выходе из режима самоизоляции будут приниматься после майских праздников.
Мой Брянск 06:52
Политика
Китай ответил на угрозы США наказать его за эпидемию коронавируса
Ранее в интервью агентству Рейтер американский лидер Дональд Трамп сказал, что рассматривает различные варианты последствий для Китая из-за пандемии COVID-19.
РИА Новости 06:10
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошную недвижимость в США
У известной российской телеведущей и врача Елены Малышевой нашли недвижимость в США общей стоимостью 10 млн долларов.
Московский Комсомолец 05:45
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 04:39
Кино
Лили Рейнхарт и Коул Спроус рассказали, что будет с героями «Ривердейла» после 4 сезона
Popcornnews.ru вчера в 17:30