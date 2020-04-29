Экономика
КоммерсантъРоссийские фармацевтические компании предупредили о росте цен
В результате сокращения числа рейсов тарифы на авиаперевозки выросли на 6,5%, сообщил господин Стецюк со ссылкой на данные World Courier. Повышение тарифов на перевозки приводит к росту цен на субстанции, реактивы и другое сырье, считает Александр Семенов.
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с чего всё началось
Большинство использующихся в российском фармацевтическом производстве субстанций – импортные, свидетельствуют данные RNC Pharma на 12 марта: 51,7% из них – китайские, 26% – индийские. Оставшиеся 22,3% – сырье европейского и российского происхождения.Ведомостивчера в 17:30
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Футбол
Источник: клубы ФНЛ хотят досрочно завершить сезон
Клубы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на общем собрании проголосовали за досрочное завершение нынешнего сезона из-за ситуации с коронавирусом, по итогам первенства волгоградский "Ротор" и подмосковные "Химки" должны получить право выступить в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщили РИА Новости несколько источников, близких к ситуации.
РИА Новости 06:21
Происшествия
В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки
В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города.
Газета.Ru 05:44
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Экономика
Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
Происшествия
Начальник УГИБДД Нижегородской области покончил с собой
В Нижнем Новгороде покончил с собой начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Ведомости вчера в 13:40
Общество
Пассажиров метро Москвы могут обязать носить маски
Пассажиров Московского метрополитена обяжут носить маски, если того потребуют в Роспотребнадзоре.
Известия 05:29
Общество
СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
Общество
Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
За последние сутки в России выявлено подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 у 6 411 человек в 83 регионах.
Piter.tv 28 апреля в 03:45
Экономика
USM Алишера Усманова приобретет 100% «ИКС Холдинга»
Холдинг USM Алишера Усманова объявил, что договорился о приобретении 100% "ИКС Холдинга" Антона Черепенникова.
Интерфакс 04:20
Происшествия
Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью
В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
Политика
Песков высказался о привлечении США к переговорам по Донбассу
Москва, 30 апреля 2020, 13:15 — REGNUM На сегодняшний день привлечение Соединённых Штатов к переговорам по украинскому урегулированию в «нормандском формате» не обсуждается.
REGNUM 06:15
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Общество
В Саратове закупают маски по 425 бюджетных рублей за штуку
В Саратове за счет бюджета будет произведена закупка одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей за штуку.
9111.ru вчера в 09:46
Происшествия
СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина
По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин, будучи первым заместителем губернатора Курганской области и директором департамента агропромышленного комплекса, вместе с Вячеславом Рогозиным, занимавшим должность замглавы Шадринского района, изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика – ООО "Мультипласт".
РИА Новости вчера в 09:37
Экономика
Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
РИА Новости 05:47
Общество
Песков заявил, что пока рано выходить на улицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано выходить на улицы из-за прироста заражений, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:58
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» установил ряд рекордов
Одиозный сериал «Зулейха открывает глаза» смог вырваться вперед сразу по нескольким рейтинговым показателям.
KM.ru 06:35
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", следует из оперативных материалов столичного главка МВД.
РИА Новости 06:21
Политика
Трамп обвинил Китай в попытках помешать ему избраться на второй срок
Вашингтон, 30 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай устроил пандемию коронавируса нового типа, чтобы помешать ему избраться на второй срок, сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 22:49
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
Политика
В Кремле напомнили дату возможного начала выхода из самоизоляции
Нужно объединиться и досидеть оставшиеся дни до начала выхода из режима самоизоляции, который может поэтапно начаться после майских праздников, напомнили слова президента в Кремле.
Российская газета 06:30
Хоккей
Брызгалов признался, что хранит дома оружие, назвав себя «американцем»
Бывший российский вратарь Илья Брызгалов, проживающий в США, рассказал, хранит ли он оружие.
Metaratings 04:12
Общество
В Тульской области еще 70 жителей заразились коронавирусом
Сегодня региональный оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции сообщил о новых случаях заболевания COVID-19 в Тульской области.
Тульские Известия 28 апреля в 03:59
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv 28 апреля в 06:09
Культура
Данила Поперечный озвучит одного из персонажей в The Last of Us 2
Видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный поучаствует в озвучке The Last of Us 2.
Cyber.sports.ru 05:19
Авто
АвтоВАЗ начал продажи Lada Xray Cross Instinct
«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 28 апреля в 07:31
Кино
В Сеть утекли фотографии с Сигурни Уивер со съемок нового «Аватара»
Продюсер Джон Ландау опубликовал в Instagram фото со съемок сиквелов «Аватара».
NewInform 04:35
Политика
В ФРГ назвали участников церемонии в честь 75-летия окончания войны
Ранее заместитель представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщила, что российскую делегацию, скорее всего, не пригласили на церемонию, посвященную 75-летию окончания войны в Европе.
Аргументы и Факты вчера в 13:29