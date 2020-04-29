Большинство использующихся в российском фармацевтическом производстве субстанций – импортные, свидетельствуют данные RNC Pharma на 12 марта: 51,7% из них – китайские, 26% – индийские. Оставшиеся 22,3% – сырье европейского и российского происхождения.

с чего всё началось

В результате сокращения числа рейсов тарифы на авиаперевозки выросли на 6,5%, сообщил господин Стецюк со ссылкой на данные World Courier. Повышение тарифов на перевозки приводит к росту цен на субстанции, реактивы и другое сырье, считает Александр Семенов.

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