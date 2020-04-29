Экономика
КоммерсантъРоссийские фармацевтические компании предупредили о росте цен
В результате сокращения числа рейсов тарифы на авиаперевозки выросли на 6,5%, сообщил господин Стецюк со ссылкой на данные World Courier. Повышение тарифов на перевозки приводит к росту цен на субстанции, реактивы и другое сырье, считает Александр Семенов.
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с чего всё началось
Большинство использующихся в российском фармацевтическом производстве субстанций – импортные, свидетельствуют данные RNC Pharma на 12 марта: 51,7% из них – китайские, 26% – индийские. Оставшиеся 22,3% – сырье европейского и российского происхождения.Ведомостивчера в 17:30
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Политика
Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
Происшествия
Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
Происшествия
Полицейские применили оружие при задержании нарушителя режима самоизоляции в Москве
Полицейские применили огнестрельное оружие для задержания нарушителя режима самоизоляции из ближнего зарубежья, который пытался скрыться на машине по шоссе Энтузиастов в Москве.
ТАСС 05:57
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализовали готовивших теракты боевиков ИГ
RT на русском 04:47
Происшествия
В Иркутской области мэр города задержал чиновников за «поджог леса»
Газета.Ru вчера в 05:24
Общество
Песков прокомментировал рост числа заражённых коронавирусом в России
Динамика по числу заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 говорит, что пока не время расслабляться и «выходить на улицы».
RT на русском 05:48
Происшествия
Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью
В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
Общество
На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства
Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:17
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
Общество
Пассажиров московского метро могут обязать носить маски
Ношение маски может стать обязательным для пассажиров московского метрополитена, если в столичную подземку поступит соответствующее предписание Роспотребнадзора.
ТАСС 05:28
Общество
Росгидромет прогнозирует экстремально высокую температуру летом
Как отметили в Росгидромете, в мае-июле в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой.
Российская газета 05:04
Общество
В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом
В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах.
Lenta.ru 05:07
Общество
Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
Общество
Нижегородцам разъяснили правила проезда на дачу во время самоизоляции
Изменения прописаны в указе губернатора о введении режима повышенной готовности. На дачу можно поехать на личном автомобиле или на такси.
Российская газета 04:57
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Общество
У Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке
У ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке и соседнем штате Нью-Джерси.
Сибдепо 05:03
Общество
В Петербурге признали рост внебольничной пневмонии
Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Помимо ежесуточного удвоения числа зараженных коронавирусом, в Петербурге отмечается рост числа заболевших внебольничной пневмонией.
REGNUM 05:56
Общество
Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
Армия и оружие
Строители Минобороны сдали в эксплуатацию шесть медицинских центров
РИА Новости 05:13
Фигурное катание
Японцы призвали Медведеву покинуть их страну из-за нарушения карантина
Японцы раскритиковали действия Медведевой, а некоторые поклонники призвали фигуристку покинуть их страну, отметив, что она нужна Медведевой только для шоу и зарабатывания денег.
Матч ТВ 05:18
Спорт
Футболист «Луча» раскритиковал главу Приморья за слова о спортсменах
Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин ответил на слова губернатора Приморья Олега Кожемяко, ранее объяснившего отказ финансировать профессиональный спорт отсутствием в клубах местных воспитанников.
РБК 05:47
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Происшествия
В Курской области возбудили дело об убийстве по факту пропажи ребенка
Следователи возбудили дело об убийстве по факту бесследного исчезновения трехлетнего мальчика в Курской области, который днем в среду ушел из дома и не вернулся, сообщает СУСК РФ по региону.
РИА Новости 06:10
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
Экономика
Правительство РФ выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков
Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей.
REGNUM 05:05