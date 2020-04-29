Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссийские фармацевтические компании предупредили о росте цен

В результате сокращения числа рейсов тарифы на авиаперевозки выросли на 6,5%, сообщил господин Стецюк со ссылкой на данные World Courier. Повышение тарифов на перевозки приводит к росту цен на субстанции, реактивы и другое сырье, считает Александр Семенов.
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с чего всё началось

Российские фармкомпании предупредили о росте цен

Большинство использующихся в российском фармацевтическом производстве субстанций – импортные, свидетельствуют данные RNC Pharma на 12 марта: 51,7% из них – китайские, 26% – индийские. Оставшиеся 22,3% – сырье европейского и российского происхождения.
Ведомостивчера в 17:30

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Российские фармпроизводители предупредили о возможном росте цен на лекарства

Forbes03:26

Российские фармкомпании предупредили о росте цен на лекарства

News.ruвчера в 23:01

Фармацевтические компании предупредили о росте цен на лекарства

Реальное времявчера в 23:40

В России ожидают скачка цен на лекарства

URA.Ruвчера в 23:38

Российские фармакологические компании предупредили о росте цен на лекарства

Дождь01:37

Российские фармацевтические компании предупредили о росте цен

Коммерсантъвчера в 21:24

Российские фармкомпании предупредили о росте цен

Ведомостивчера в 17:30
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Политика

Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
1,1K
Происшествия

Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева

Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
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Происшествия

Полицейские применили оружие при задержании нарушителя режима самоизоляции в Москве

Полицейские применили огнестрельное оружие для задержания нарушителя режима самоизоляции из ближнего зарубежья, который пытался скрыться на машине по шоссе Энтузиастов в Москве.
ТАСС 05:57
20
Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
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Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализовали готовивших теракты боевиков ИГ

RT на русском 04:47
1,7K
Происшествия

В Иркутской области мэр города задержал чиновников за «поджог леса»

Газета.Ru вчера в 05:24
3K
Общество

Песков прокомментировал рост числа заражённых коронавирусом в России

Динамика по числу заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 говорит, что пока не время расслабляться и «выходить на улицы».
RT на русском 05:48
8
Происшествия

Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью

В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
118
Общество

На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства

Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:17
133
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
950
Общество

Пассажиров московского метро могут обязать носить маски

Ношение маски может стать обязательным для пассажиров московского метрополитена, если в столичную подземку поступит соответствующее предписание Роспотребнадзора.
ТАСС 05:28
2
Общество

Росгидромет прогнозирует экстремально высокую температуру летом

Как отметили в Росгидромете, в мае-июле в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой.
Российская газета 05:04
34
Общество

В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом

В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах.
Lenta.ru 05:07
869
Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru 06:04
320
Общество

Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей

"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
910
Общество

Нижегородцам разъяснили правила проезда на дачу во время самоизоляции

Изменения прописаны в указе губернатора о введении режима повышенной готовности. На дачу можно поехать на личном автомобиле или на такси.
Российская газета 04:57
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Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
2,1K
Общество

У Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке

У ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке и соседнем штате Нью-Джерси.
Сибдепо 05:03
1K
Общество

Открытие главного храма Минобороны отложили из-за коронавируса

Lenta.ru 05:36
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Общество

В Петербурге признали рост внебольничной пневмонии

Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Помимо ежесуточного удвоения числа зараженных коронавирусом, в Петербурге отмечается рост числа заболевших внебольничной пневмонией.
REGNUM 05:56
5
Общество

Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07
1K
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
1K
Армия и оружие

Строители Минобороны сдали в эксплуатацию шесть медицинских центров

РИА Новости 05:13
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Фигурное катание

Японцы призвали Медведеву покинуть их страну из-за нарушения карантина

Японцы раскритиковали действия Медведевой, а некоторые поклонники призвали фигуристку покинуть их страну, отметив, что она нужна Медведевой только для шоу и зарабатывания денег.
Матч ТВ 05:18
Спорт

Футболист «Луча» раскритиковал главу Приморья за слова о спортсменах

Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин ответил на слова губернатора Приморья Олега Кожемяко, ранее объяснившего отказ финансировать профессиональный спорт отсутствием в клубах местных воспитанников.
РБК 05:47
Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

Lenta.ru 01:48
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
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Происшествия

В Курской области возбудили дело об убийстве по факту пропажи ребенка

Следователи возбудили дело об убийстве по факту бесследного исчезновения трехлетнего мальчика в Курской области, который днем в среду ушел из дома и не вернулся, сообщает СУСК РФ по региону.
РИА Новости 06:10
7
Здоровье

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
22
Экономика

Правительство РФ выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей.
REGNUM 05:05
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