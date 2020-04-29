Экономика
КоммерсантъРоссийские фармацевтические компании предупредили о росте цен
В результате сокращения числа рейсов тарифы на авиаперевозки выросли на 6,5%, сообщил господин Стецюк со ссылкой на данные World Courier. Повышение тарифов на перевозки приводит к росту цен на субстанции, реактивы и другое сырье, считает Александр Семенов.
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с чего всё началось
Большинство использующихся в российском фармацевтическом производстве субстанций – импортные, свидетельствуют данные RNC Pharma на 12 марта: 51,7% из них – китайские, 26% – индийские. Оставшиеся 22,3% – сырье европейского и российского происхождения.Ведомостивчера в 17:30
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Происшествия
На Кокорина с Мамаевым подали в суд
Lenta.ru 02:56
Общество
В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявили в 85 регионах страны.
RT на русском 03:59
Происшествия
Вертолет НАТО упал в Ионическое море
Вертолет НАТО потерпел крушение в Ионическом море, его обломки найдены, подтверждена гибель одного человека из шести находившихся на борту, сообщает греческое издание militaire.gr.
РИА Новости вчера в 15:56
Футбол
Вернер стремится перейти в «Ливерпуль» из-за Клоппа
Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер хочет перейти в «Ливерпуль» из-за главного тренера английской команды Юргена Клоппа.
Матч ТВ 01:11
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
Энергетика
МЭА назвало пандемию самым большим шоком для энергорынков со времен Второй мировой войны
Пандемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом, оказалась самым большим шоком для энергорынков со времен Второй мировой войны.
ТАСС 02:29
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов бросил жену ради копии Анастасии Заворотнюк
В первый раз Жигунов закрутил роман с Анастасией Заворотнюк. Но, когда новые чувства остыли, продюсер вернулся к законной жене.
Srnsk вчера в 17:05
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru 02:16
Общество
График выплаты пенсий изменится в Алтайском крае в мае
По данным ведомства, из 756 738 пенсионеров Алтайского края 36,1% получают выплаты через «Почту России», остальные – через кредитные организации.
Катунь 24 02:14
Общество
Профессор РАН назвал возможные сроки ослабления коронавируса
На ослабевание коронавируса могут уйти годы, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:51
Здоровье
Назван самый полезный способ приготовления кофе
РИА Новости вчера в 20:10
Общество
В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявлено еще 7 099 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
Спорт
Брызгалов: Россия вернулась в 1917 год
Обладатель Кубка Стэнли 2007 года Илья Брызгалов высказался о помощи властей гражданам во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 03:28
Общество
В Свердловской области задержали бывшего советника вице-губернатора
Бывший советник вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько задержан в Екатеринбурге по делу о взятке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 02:56
Общество
В России число больных коронавирусом превысило 106 тысяч человек
Общее количество летальных случаев достигло 1073. Под медицинским наблюдением на сегодняшний день остается более 208 тысяч человек.
ТагилСити.ру 03:58
Экономика
X5 перевела персонал сети «Перекресток» на четырехдневную неделю
Сотрудники сети «Перекресток» с 1 мая переходят на четырехдневную рабочую неделю cо снижением заработной платы, сообщил РБК источник, близкий к крупнейшему российскому ретейлеру X5 Retail Group (также развивает магазины «Пятерочка» и «Карусель»).
РБК вчера в 12:57
Технологии
Роскачество назвало удобные приложения доставки еды
Роскачество назвало удобные приложения доставки еды, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:24
Общество
Нижегородцы смогут посещать дачи только с документом на собственность
Оформить заявку на поездку в организацию, которая продолжает работать, можно также не чаще двух раз в неделю.
Нижний сейчас 02:23
Политика
Назначен новый министр строительства Якутии
Павел Павлович Кылатчанов назначен министром строительства Республики Саха (Якутия). Об этом сообщил в Твиттер глава Якутии Айсен Николаев.
ИА ЯСИА 03:14
Экономика
Правительство определило правила поддержки крупных компаний
Решение о поддержки будет зависеть от межведомственной комиссии, сообщает «РБК».
Саминвестор 02:39
Здоровье
В России почти 100 тысяч человек заразились коронавирусом
Госпитализированы более 106 тысяч человек.В России количество зараженных также продолжает расти.
Вечерний Мурманск вчера в 08:01
Общество
Прокуратура проверит закупку масок в Саратовской области по 425 рублей
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил запрос в прокуратуру с просьбой проверить закупку медицинских масок в регионе.
Газета.Ru 03:56
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике
Строительство газопровода "Северный поток — 2" планировалось завершить в конце прошлого года, но в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против проекта.
РИА Новости вчера в 10:36
Армия и оружие
У турецких военных заметили антисуицидальные винтовки
Винтовки G3 в турецком варианте оснастили усиленной защитой спускового крючка.
Российская газета 03:33
Происшествия
Начальник УГИБДД Нижегородской области найден мертвым в своем кабинете
Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем рабочем кабинете.
Пятый канал вчера в 11:38
Происшествия
Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге
Известия вчера в 20:31
Происшествия
В Воронежской области потушили крупный пожар в рыбацком поселке
REGNUM вчера в 23:03
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Здоровье
В ГКБ №1 в Ижевске сняли карантин
Карантин сняли в Городской клинической больнице №1 (ГКБ №1) в Ижевске.
Коммерсантъ Ижевск 01:33