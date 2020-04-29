Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссийские фармацевтические компании предупредили о росте цен

В результате сокращения числа рейсов тарифы на авиаперевозки выросли на 6,5%, сообщил господин Стецюк со ссылкой на данные World Courier. Повышение тарифов на перевозки приводит к росту цен на субстанции, реактивы и другое сырье, считает Александр Семенов.
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с чего всё началось

Российские фармкомпании предупредили о росте цен

Большинство использующихся в российском фармацевтическом производстве субстанций – импортные, свидетельствуют данные RNC Pharma на 12 марта: 51,7% из них – китайские, 26% – индийские. Оставшиеся 22,3% – сырье европейского и российского происхождения.
Ведомостивчера в 17:30

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Российские фармпроизводители предупредили о возможном росте цен на лекарства

Forbes03:26

Российские фармакологические компании предупредили о росте цен на лекарства

Дождь01:37

Российские фармацевтические компании предупредили о росте цен

Коммерсантъвчера в 21:24

В России ожидают скачка цен на лекарства

URA.Ruвчера в 23:38

Российские фармкомпании предупредили о росте цен на лекарства

News.ruвчера в 23:01

Фармацевтические компании предупредили о росте цен на лекарства

Реальное времявчера в 23:40

Российские фармкомпании предупредили о росте цен

Ведомостивчера в 17:30
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Кино

К отбору на премию «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы

Ведомости 28 апреля в 17:58
7
Общество

В Саратовской области выявлено 32 новых случая коронавируса

По состоянию на 9 часов утра 28 апреля лабораторно подтверждены еще 32 случая инфекции.
Регион 64 28 апреля в 01:47
261
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Ведомости 02:07
554
Экономика

Российские нефтяники попросили не менять налоги

Компании ТЭК на совещании с президентом России Владимиром Путиным попросили ввести мораторий на изменения налоговой системы, которые могут привести к дополнительным расходам в 2020–2021 годах, что особенно важно для нефтяников, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости 03:08
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Происшествия

В Екатеринбурге ликвидированы бандиты, готовившие теракты

Вести.Ru вчера в 20:56
1,2K
Финансы

Сбербанк отчитался о падении квартальной прибыли почти на 50%

Чистая прибыль группы Сбербанк с января по март составила составила 120,5 млрд. руб. В прошлом году за тот же период Сбербанк показал прибыль в 226,6 млрд руб. Прибыль на акцию, соответственно, упала на 46,9% — с 10,55 руб. до 5,6 руб. Материал дополняется.
РБК 03:18
1
Финансы

Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
Коммерсантъ 03:11
1
Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru 02:16
Игры

Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC

Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC.
NewInform 28 апреля в 08:22
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Происшествия

На Кокорина с Мамаевым подали в суд

Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
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Музыка

Певец Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате

Певец Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате со стороны белорусской певицы Палины.
RT на русском вчера в 16:14
71
Общество

Советник вице-губернатора Свердловской области задержан за взятку

В Екатеринбурге по делу о взятке был задержан советник вице-губернатора Свердловской области Владислав Русаков.
Известия 00:56
15
Происшествия

В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел

Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета New York Times.
РИА Новости вчера в 21:51
619
Общество

Воробьев заявил, что Подмосковье вышло на плато по коронавирусу

Московская область вышла на плато по числу новых заражений коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 10:53
1,4K
Общество

Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов

На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru вчера в 09:12
980
Общество

В Госдуме призвали проверить закупку масок в Саратовской области

В Госдуме попросили проверить информацию о закупке в Саратовской области медицинских масок стоимостью 425 рублей каждая.
Известия 03:08
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Здоровье

Коронавирус может оставаться глубоко в легких после выздоровления

Переболевшие коронавирусной инфекцией люди, которых уже выписали из больницы, могут сохранять в своих легких частицы SARS-CoV-2, не обнаруживаемые стандартными тестами.
Planet Today 02:49
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Политика

Песков предположил, что РФ выходит на плато по заражению коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Дмитрий Песков заявил, что Россия должна выйти на плато по коронавирусу в середине мая.
REGNUM вчера в 22:13
84
Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
2,1K
Политика

Песков рассказал о принципах выхода из самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире RTVI заявил, что принципы выхода из режима всеобщей самоизоляции в каждой стране разные.
Газета.Ru 01:16
1K
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
1K
Общество

В Крыму ещё у трёх граждан нашли коронавирус

Симферополь, 30 апреля 2020, 10:34 — REGNUM За сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Крыму увеличилось на три.
REGNUM 03:34
Космос

Телескоп «Хаббл» увидел распад кометы ATLAS на десятки фрагментов

Piter.tv вчера в 05:04
Здоровье

Малышева призвала не бояться роста числа заразившихся коронавирусом

Теледоктор Елена Малышева заявила, что не нужно переживать за рост числа пациентов с COVID-19.
Телеканал 360° 01:32
27
Кино

В сети показали фото с Сигурни Уивер со съемок «Аватара 2»

Официальный Twitter-аккаунт «Аватара» поделился на своих просторах новой фотографией со съемок продолжения.
Киноафиша России 02:07
Армия и оружие

Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете

Экипаж произвел пуск из противотанкового комплекса BGM-71 TOW, однако в ракету врезалась большая птица, после чего произошел взрыв.
Lenta.ru вчера в 12:55
44
Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
898
Политика

Песков не исключил оказание прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:54
193
Общество

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии

Деловое.ТВ 28 апреля в 09:53
3,4K
Происшествия

СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина

По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин, будучи первым заместителем губернатора Курганской области и директором департамента агропромышленного комплекса, вместе с Вячеславом Рогозиным, занимавшим должность замглавы Шадринского района, изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика – ООО "Мультипласт".
РИА Новости вчера в 09:37
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