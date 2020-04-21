Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruВ России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных лекарств

Фармацевтические компании «Дальхимфарм», «Озон фармацевтика», «Биосинтез» и «Фармстандарт» уже предупредили ведомство о том, что в будущем могут прекратить выпуск лекарств. Причиной отказа является низкая стоимость препаратов, вследствие чего снижается рентабельность производства.
Читать в источнике
Комментировать2,4K
с чего всё началось

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).
Коммерсантъ20 апреля в 18:42

Подробнее о событии

Фармкомпании предупредили о возможном исчезновении дешевых лекарств

Известия21 апреля в 03:50

Некоторые лекарства в России могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Эхо Москвы21 апреля в 10:03

Некоторые лекарства могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Коммерсантъ21 апреля в 06:47

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

РИА Новости21 апреля в 12:11

Компании предупредили об угрозе исчезновения ибупрофена и парацетамола

РБК21 апреля в 03:20

«Ъ»: дешевые лекарства могут исчезнуть из аптек

Телеканал 360°20 апреля в 23:03

Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств

URA.Ru20 апреля в 20:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 11:44, Ашберн
Общество

Собянин назвал минимальные сроки борьбы с коронавирусом в Москве

Москва не прошла еще даже полпути в победе над коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 11:35
Происшествия

В Крыму арестован начальник управления Службы стройнадзора

Начальник управления Службы госстройнадзора Республики Крым, обвиняемый в покушении на получение взятки в особо крупном размере, заключен под стражу.
Российская газета 07:22
17
Экономика

CBS: госдолг США достиг рекордной величины $24,5 трлн

С 1 января государственный долг США возрос на $1,5 трлн, отметила телекомпания, комментируя высказывания президента страны Дональда Трампа в среду о том, что его не беспокоит рост национального долга в связи с выделением триллионов долларов на преодоление последствий пандемии коронавируса.
ТАСС 07:14
34
Происшествия

В Петербурге полиция нашла «украденную невесту»

В Петербурге полиция нашла мужчину, который предположительно украл девушку, чтобы жениться на ней, пишет региональное ГУВД.
Газета.Ru 10:08
29
Политика

Захарова назвала число вернувшихся в Россию из США школьников

МИД установил имена 42 российских школьников, приехавших в США по различным учебным программам, из них восемь человек вернулись в Россию.
РБК 11:37
71
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
357
Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
5K
Армия и оружие

Минобороны получило два ракетоносца Ту-160 после модернизации

В Минобороны добавили, что машины прошли наземные испытания, а также совершили контрольный облет для подтверждения эффективности и качества выполненных работ.
ТАСС 10:41
1
Происшествия

МВД опровергло заражение начальника метрополиции коронавирусом

Управление МВД по Москве опровергает информацию о том, что глава УВД на Московском метрополитене Шамиль Сибанов заразился коронавирусом.
РБК 10:50
1
Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
2,9K
Политика

Аслан Бжания официально вступил в должность президента Абхазии

РИА Новости 05:24
2
Происшествия

Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье

В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета вчера в 03:50
14K
Хоккей

Легендарный хоккеист Александр Мальцев находится в коме

Известный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев находится в больнице в Германии в тяжелом состоянии.
Росбалт 04:56
Общество

Собянин: Москва не прошла и середину пути в борьбе с коронавирусом

Трансляцию с выступления чиновника вел телеканал "Россия 24". По его мнению, город не прошел и середины пути в борьбе с вирусом.
Газета.Ru 11:26
9
Космос

Составлена первая комплексная геологическая карта Луны

Понадобилось много лет, данные прежних миссий «Аполон» и масса свежей картографической информации по лунной поверхности, чтобы составить самую полную и комплексную на сегодня геологическую карту Луны.
3DNews 04:20
2
Общество

Еще 22 человека заразились коронавирусом в Саратовской области

Оперштаб сообщил в четверг, 23 апреля о 39 новых случаях заражения COVID-19 на территории Саратовской области.
Kursk.com 04:35
114
Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
1,7K
Общество

Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве

Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
1
Общество

Главврач записал видео из коронавирусной реанимации в Москве

РБК 10:48
266
Транспорт

РЖД ввели новые правила покупки билетов

Ранее в связи с пандемией COVID-19 РЖД приняли решение отменить свыше ста пассажирских поездов, график движения ряда других был откорректирован.
Журналистская правда 02:36
698
Общество

В Алтайском крае у 50 работников рудника подозревают коронавирус

РИА Новости 11:17
3
Здоровье

В Архангельске ещё в трёх больницах у медиков подозревают коронавирус

С утра в федеральной статистике было отражено 123 случая заражения коронавирусом в Архангельской области.
Двина Сегодня 08:20
1
Общество

Сколько коронавирус живёт на дверных ручках и кнопках лифта

Эксперты поведали, сколько коронавирус может прожить на кнопках лифта и дверных ручках.
Питерские заметки 11:10
Политика

Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
2K
Армия и оружие

В Чечне объяснили появление федеральных войск в республике

News.ru вчера в 04:34
2,1K
Общество

Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса

Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
11
Общество

Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания

Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости 07:54
156
Интернет

Яндекс запустил платформу для умных телевизоров

Яндекс объявил о запуске платформы для умных телевизоров.
Gazeta.SPb 10:57
28
Религия

У мусульман начинается священный месяц Рамадан

Священный для мусульман месяц Рамадан начинается сегодня вечером.
Вести.Ru 00:33
9
Общество

Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве

Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.
РИА Новости 06:02
302
Как работают Яндекс.Новости?
Главное