Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).

с чего всё началось

Фармацевтические компании «Дальхимфарм», «Озон фармацевтика», «Биосинтез» и «Фармстандарт» уже предупредили ведомство о том, что в будущем могут прекратить выпуск лекарств. Причиной отказа является низкая стоимость препаратов, вследствие чего снижается рентабельность производства.

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных лекарств

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