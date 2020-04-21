Экономика
RuNews24.ruВ России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных лекарств
Фармацевтические компании «Дальхимфарм», «Озон фармацевтика», «Биосинтез» и «Фармстандарт» уже предупредили ведомство о том, что в будущем могут прекратить выпуск лекарств. Причиной отказа является низкая стоимость препаратов, вследствие чего снижается рентабельность производства.
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с чего всё началось
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).Коммерсантъ20 апреля в 18:42
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Некоторые лекарства в России могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены
Эхо Москвы21 апреля в 10:03
Некоторые лекарства могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены
Коммерсантъ21 апреля в 06:47
Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств
URA.Ru20 апреля в 20:46
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