Большинство использующихся в российском фармацевтическом производстве субстанций – импортные, свидетельствуют данные RNC Pharma на 12 марта: 51,7% из них – китайские, 26% – индийские. Оставшиеся 22,3% – сырье европейского и российского происхождения.

с чего всё началось

Стоимость фармацевтических субстанций и выпускаемых из них препаратов может увеличиться из-за резкого роста тарифов на перевозку.

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