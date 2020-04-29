Экономика
ВедомостиРоссийские фармкомпании предупредили о росте цен
Стоимость фармацевтических субстанций и выпускаемых из них препаратов может увеличиться из-за резкого роста тарифов на перевозку.
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с чего всё началось
Большинство использующихся в российском фармацевтическом производстве субстанций – импортные, свидетельствуют данные RNC Pharma на 12 марта: 51,7% из них – китайские, 26% – индийские. Оставшиеся 22,3% – сырье европейского и российского происхождения.Ведомостивчера в 17:30
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Общество
В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России
Введенные в России из-за распространения коронавируса ограничения можно будет в скором времени начинать ослаблять, если темпы роста новых заразившихся начнут снижаться.
Lenta.ru 09:34
Общество
В Ленобласти два населенных пункта закрыли на карантин
Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Власти Ленинградской области закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции два населенных пункта — поселок Первомайское Выборгского района и город Пикалево Бокситогорского района.
REGNUM 07:40
Транспорт
Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу
Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru 10:08
Происшествия
Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге
Известия вчера в 20:31
Экономика
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке с 6 мая
Согласно паспорту рассчитанного на шесть лет нацпроекта "Жилье и городская среда", среднюю ставку по ипотеке в 2020 году планируется снизить до 8,7%, к 2021 году - до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое - с 1,1 до 2,26 млн сделок.
Интерфакс 10:24
Общество
Подмосковье вводит обязательное ношение масок
В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
Авто
Аналог «внедорожного» Renault Logan от Citroen: теперь официальные фото
«Внедорожный» седан Citroen C3L раскрыли в декабре прошлого года: машина предназначена для Китая, ее фото «слило» местное министерство промышленности.
Колёса.ru 05:09
Общество
Солдаты из Чечни заставили сослуживцев скандировать «служим Ичкерии»
Авторы поста опубликовали видео, на котором показано, как военнослужащие заставляют своих коллег называть их "товарищами чеченцами".
Piter.tv 06:53
Культура
Пройдет онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку врачей
В Международный день джаза, 30 апреля, пройдет онлайн-марафон Doctor Jazz Party.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 04:07
Общество
В Саратовской области отменили закупку масок по 425 рублей
Подведомственное минздраву Саратовской области учреждение "Саратовский аптечный склад" отменило закупку 10 тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, а руководителя учреждения отстранили от работы, сообщил в четверг и.о. министра здравоохранения области Олег Костин.
РИА Новости 09:46
Общество
Роспотребнадзор порекомендовал провести майские праздники дома
Специалисты Роспотребнадзора призвали россиян отказаться от пикников и прогулок на природе в период майских праздников и соблюдать режим самоизоляции.
Москва 24 вчера в 04:30
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн
Теледоктор купила их суммарно за $4,2 млн в 2014 году. Квартиры оформлены на юрлицо, зарегистрированное по адресу особняка в Алпайне.
Секрет фирмы вчера в 11:26
Кино
В сети показали фото с Сигурни Уивер со съемок «Аватара 2»
Официальный Twitter-аккаунт «Аватара» поделился на своих просторах новой фотографией со съемок продолжения.
Киноафиша России 02:07
Происшествия
В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину
В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия 06:44
Общество
Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе
В Севастополе скончался первый пациент с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.
Газета.Ru 10:11
Происшествия
В Подмосковье ограбили склад с масками и градусниками
Одинцово, Московская область, 30 апреля 2020, 16:28 — REGNUM В Одинцовском районе Подмосковья ограбили склад, где хранились немедицинские маски и градусники.
REGNUM 09:28
Общество
Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
Общество
Попова рассказала о сроках испытания вакцины от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что раньше середины лета видимых результатов испытания вакцин от коронавируса никто получить не сможет.
РИА Новости 10:22
Политика
Лавров заявил об отсутствии прогресса в договоренностях по Донбассу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 30 апреля, заявил, что в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе улучшений нет.
Известия 09:36
Авто
Volkswagen выпустил на тесты «заряженный» кроссовер ID.4
Российская газета 07:11
Авто
Кроссовер Nissan Kicks обзаведется двигателем от Mercedes-Benz
Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, теперь паркетник будет оснащаться мощным турбированным мотором от Mercedes-Benz.
Новые автомобили 00:18
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Экономика
Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством.
РБК 07:55
Футбол
Бывший врач «Спартака»: Сезон в России возобновят в конце июня
Бывший врач московского Спартака Юрий Васильков считает, что сезон РПЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновят летом.
Советский спорт 08:56
Здоровье
Назван самый полезный способ приготовления кофе
РИА Новости вчера в 20:10
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
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Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 28 апреля в 10:47
Здоровье
Минздрав Башкирии назвал, кто чаще заболевает коронавирусом
Минздрав Башкирии предоставил аналитические данные, из которых следует, что коронавирусом в республике чаще заболевают пациенты в возрасте 50 лет.
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