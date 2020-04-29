Экономика

Snob.ruSnob.ruРоссийские фармкомпании предупредили о росте цен на лекарства

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов утверждает, что цены могут вырасти незначительно — и только если препарат не входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).Что происходит с лекарствами в России:Ранее семь фармацевтических компаний предупредили Минпромторг о возможном прекращении производства более 50 лекарств, которые входят в список ЖНВЛП.
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с чего всё началось

Российские фармкомпании предупредили о росте цен

Большинство использующихся в российском фармацевтическом производстве субстанций – импортные, свидетельствуют данные RNC Pharma на 12 марта: 51,7% из них – китайские, 26% – индийские. Оставшиеся 22,3% – сырье европейского и российского происхождения.
Ведомостивчера в 17:30

Подробнее о событии

Фармацевты предупредили о росте цен на лекарства в России

Вести.Ru09:13

Российские фармацевтические компании предупредили о росте цен

Коммерсантъвчера в 21:24

Российские фармакологические компании предупредили о росте цен на лекарства

Дождь01:37

В России ожидают скачка цен на лекарства

URA.Ruвчера в 23:38

Российские фармкомпании предупредили о росте цен на лекарства

News.ruвчера в 23:01

Российские фармпроизводители предупредили о возможном росте цен на лекарства

Forbes03:26

Российские фармкомпании предупредили о росте цен

Ведомостивчера в 17:30
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Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

Lenta.ru 04:35
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Общество

В Саратовской области отменили госзакупку масок по 425 рублей

В Саратовской области отменили скандальную сделку по приобретению китайских одноразовых нестерильных медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Российская газета 09:49
1,2K
Происшествия

Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева

Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб.
Известия 04:00
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Общество

Эксперт спрогнозировал пик распространения коронавируса в России

Директор Центрального научно-исследовательского института (НИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин считает, что говорить о выходе на плато по приросту случаев заражения коронавирусом в России еще рано.
ТАСС вчера в 18:21
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Происшествия

В воронежском селе 11-летняя девочка забеременела от сводного брата

В с. Яцейка Эртильского района Воронежской области 11-летняя девочка, которую воспитывали в приемной семье, забеременела от сводного брата.
Обозреватель Врн 08:42
3
Здоровье

Случаи новой вирусной болезни у детей выявлены в шести странах мира

Заболевание описывается как «воспалительный синдром», похожий на болезнь Кавасаки и синдром токсического шока, пишет UfacityNews.ru.Врачи заявили почти о сотне случаев заражения в Великобритании, США, Франции, Италии, Испании и Швейцарии.
UfaTime.ru 08:27
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Общество

Роспотребнадзор предупредил о риске всплеска COVID-19 к июню в Москве

Если москвичи будут нарушать правила самоизоляции в период майских праздников, новый всплеск заболеваемости может произойти к началу июня.
РБК 09:53
5
Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском вчера в 04:29
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Происшествия

Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
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Хоккей

Цулыгин покидает «Салават Юлаев»

По данным "Чемпионата", руководство "Салавата Юлаева" приняло решение расстаться с Николаем Цулыгиным, который занимает пост главного тренера клуба.
Sport.ru вчера в 08:44
5
Гаджеты

Intel выпустила настольные Comet Lake-S: больше ядер за те же деньги

Компания Intel, как и ожидалось, сегодня представила долгожданное десятое поколение процессоров для массовых настольных систем, также известное как Comet Lake-S.
3DNews 09:00
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Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Газета.Ru 02:16
3K
Происшествия

В Екатеринбурге ликвидированы готовившие теракты боевики

BFM.ru вчера в 19:58
2K
Общество

Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» 9 мая

Президент России Владимир Путин поддержал идею волонтеров, которые предложили россиянам 9 мая спеть с балкона песню "День Победы".
Газета.Ru 07:46
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Религия

Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

ТАСС вчера в 08:31
2,1K
Шоу-бизнес

Певица Лолита развелась с пятым мужем

Певица Лолита Милявская развелась со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.
РИА Новости 07:56
7
Происшествия

Нижегородский банкир арестован за растрату 487 миллионов рублей

Общая сумма растрат (с 2013 по 2016 годы) составила более 487 миллионов рублей.
Время Н 08:37
14
Общество

Голая телеведущая попала в прямой эфир женатого журналиста

Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Топалов расплакался во время прямого эфира после травли Тодоренко

РИА Новости 08:07
5
Общество

Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом

Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон.
Lenta.ru 05:49
80
Политика

Путин рассказал о поизносившихся за время самоизоляции матрасах

После режима самоизоляции производство матрасов в России быстро восстановится, поскольку они поизносятся у многих.
Lenta.ru 09:38
64
Общество

В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе, он страдал онкологическим заболеванием, сообщил в четверг на заседании правительства врио губернатора Михаил Развожаев.
ТАСС 10:05
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Музыка

Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате на шоу «Маска»

Песня Примадонны мгновенно разошлась по Сети. Вокруг победителя проекта «Маска» на НТВ Анатолия Цоя назревает конфликт.
Городовой 05:58
76
Общество

Подмосковье вводит обязательное ношение масок

В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
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Экономика

Moody’s назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании

Согласно прогнозам аналитиков, наиболее уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора.
РБК 05:48
4
Общество

В ВОЗ оценили возможность ослабления ограничений в России после 12 мая

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в беседе с ТАСС оценила возможность ослабления ограничений, введённых в России в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19, после 12 мая.
RT на русском 10:05
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Политика

Лавров прокомментировал сообщения чешских СМИ об отравлении политиков

Глава МИД России Сергей Лавров назвал немыслимыми сообщения СМИ Чехии о планах отравить чешских политиков.
РИА Новости 09:46
Здоровье

Свыше 250 медиков лечатся в Петербурге от коронавируса

Как сообщалось, в Петербурге от коронавируса скончались два врача.
Интерфакс - Россия 07:01
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Ведомости 02:07
1K
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