Экономика
Snob.ruРоссийские фармкомпании предупредили о росте цен на лекарства
Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов утверждает, что цены могут вырасти незначительно — и только если препарат не входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).Что происходит с лекарствами в России:Ранее семь фармацевтических компаний предупредили Минпромторг о возможном прекращении производства более 50 лекарств, которые входят в список ЖНВЛП.
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с чего всё началось
Большинство использующихся в российском фармацевтическом производстве субстанций – импортные, свидетельствуют данные RNC Pharma на 12 марта: 51,7% из них – китайские, 26% – индийские. Оставшиеся 22,3% – сырье европейского и российского происхождения.Ведомостивчера в 17:30
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Эксперт спрогнозировал пик распространения коронавируса в России
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Обозреватель Врн 08:42
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Случаи новой вирусной болезни у детей выявлены в шести странах мира
Заболевание описывается как «воспалительный синдром», похожий на болезнь Кавасаки и синдром токсического шока, пишет UfacityNews.ru.Врачи заявили почти о сотне случаев заражения в Великобритании, США, Франции, Италии, Испании и Швейцарии.
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РБК 09:53
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
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Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском вчера в 04:29
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Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
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По данным "Чемпионата", руководство "Салавата Юлаева" приняло решение расстаться с Николаем Цулыгиным, который занимает пост главного тренера клуба.
Sport.ru вчера в 08:44
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Компания Intel, как и ожидалось, сегодня представила долгожданное десятое поколение процессоров для массовых настольных систем, также известное как Comet Lake-S.
3DNews 09:00
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В Екатеринбурге ликвидированы готовившие теракты боевики
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Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» 9 мая
Президент России Владимир Путин поддержал идею волонтеров, которые предложили россиянам 9 мая спеть с балкона песню "День Победы".
Газета.Ru 07:46
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Нижегородский банкир арестован за растрату 487 миллионов рублей
Общая сумма растрат (с 2013 по 2016 годы) составила более 487 миллионов рублей.
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Общество
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Спорт-Экспресс вчера в 17:00
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Lenta.ru 05:49
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Путин рассказал о поизносившихся за время самоизоляции матрасах
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Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе, он страдал онкологическим заболеванием, сообщил в четверг на заседании правительства врио губернатора Михаил Развожаев.
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Песня Примадонны мгновенно разошлась по Сети. Вокруг победителя проекта «Маска» на НТВ Анатолия Цоя назревает конфликт.
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В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
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Согласно прогнозам аналитиков, наиболее уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора.
РБК 05:48
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В ВОЗ оценили возможность ослабления ограничений в России после 12 мая
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в беседе с ТАСС оценила возможность ослабления ограничений, введённых в России в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19, после 12 мая.
RT на русском 10:05
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Лавров прокомментировал сообщения чешских СМИ об отравлении политиков
Глава МИД России Сергей Лавров назвал немыслимыми сообщения СМИ Чехии о планах отравить чешских политиков.
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Свыше 250 медиков лечатся в Петербурге от коронавируса
Как сообщалось, в Петербурге от коронавируса скончались два врача.
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Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
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