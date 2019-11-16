Фигурное катание
РИА НовостиБойкова и Козловский победили в парах на этапе Гран-при в Москве
Пятый этап Гран-при завершился в субботу в московском ледовом дворце "Мегаспорт". Бойкова/Козловский, ставшие лучшими на турнире, набрали по итогам обеих программ 229,48 балла. Второе место у Евгении Тарасовой/Владимира Морозова (216,77), третье у немцев Минервы Фабьенн Хазе/Нолана Зегерта (186,16).
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