Фигурное катание

РИА НовостиРИА НовостиБойкова и Козловский победили в парах на этапе Гран-при в Москве

Пятый этап Гран-при завершился в субботу в московском ледовом дворце "Мегаспорт". Бойкова/Козловский, ставшие лучшими на турнире, набрали по итогам обеих программ 229,48 балла. Второе место у Евгении Тарасовой/Владимира Морозова (216,77), третье у немцев Минервы Фабьенн Хазе/Нолана Зегерта (186,16).
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