Фигурное катание

ТК ЗвездаТК ЗвездаРоссийские фигуристы заняли весь пьедестал на Гран-при в Москве

Золото - у Александра Самарина, серебро досталось Дмитрию Алиеву, а бронзовую медаль домашнего турнира выиграл Макар Игнатов. Пьедестал Гран-при Москвы по фигурному катанию у мужчин по итогам короткой и произвольной программ заняли исключительно российские спортсмены.
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Российский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании, серебряный призер чемпионата Европы 2018 в Москве, бронзовый призёр чемпионата России 2018 года. На юниорском уровне два раза побеждал на первенстве России и один раз выигрывал финал международного юношеского Гран-при, а также завоевал серебро на чемпионате мира среди юниоров 2017 года и ещё ранее бронзу на Европейском юношеском Олимпийском фестивале.
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Российский фигурист
Российский фигурист, выступающий в одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года. Бронзовый медалист юниорского чемпионата мира, призёр взрослых этапов Гран-при, двукратный вице-чемпион России, бронзовый призёр чемпионата России 2019, бронзовый призёр командного чемпионата мира, трёхкратный вице-чемпион России среди юниоров, победитель турнира серии Челленджер Warsaw Cup 2015. Мастер спорта России международного класса.
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