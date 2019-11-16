Золото - у Александра Самарина, серебро досталось Дмитрию Алиеву, а бронзовую медаль домашнего турнира выиграл Макар Игнатов. Пьедестал Гран-при Москвы по фигурному катанию у мужчин по итогам короткой и произвольной программ заняли исключительно российские спортсмены.

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на Гран-при в Москве

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