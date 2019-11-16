Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при, который проходит в Москве.

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве

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