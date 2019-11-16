Фигурное катание
РИА НовостиРоссийские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве
Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при, который проходит в Москве.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 10:43, Ашберн
Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Происшествия
В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ.
Армия и оружие
Американские танкисты испытали российский танк Т-80У
Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
Энергетика
«Нафтогаз» существенно повысил цену на газ для населения Украины
Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» увеличила цену на газ для населения страны до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газосбытов и транспортных расходов).
Политика
В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
Технологии
Google запускает бесплатного «убийцу» SMS
Речь идет о протоколе RCS (Rich Communication Services), через который можно отправлять сообщения с изображениями и создавать чаты до 100 пользователей.
Спорт
Биатлонистка Миронова выиграла второй отборочный спринт в Тюмени
Биатлонистка Светлана Миронова одержала победу во втором контрольном спринте на сборе команды России в Тюмени.
Происшествия
Машина с четырьмя пассажирами упала в реку Фонтанку в Петербурге
Легковая машина, в которой находились четыре человека, упала в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в городском управлении МЧС.
Политика
Сергей Сивохо раскрыл план «ментального возвращения» жителей Донбасса
В настоящее время команда Сергея Сивохо занимается разработкой новой гуманитарной политики на востоке Украины.
Наука
Ученые из США выяснили, как можно лечить синдром Дауна
Ученые из США выяснили, что синтез белка нарушается из-за стрессовой реакции на лишнюю хромосому (21), но этот процесс можно обратить вспять, что было сделано на лабораторных мышах.
Политика
Зеленский подписал документ об отделении ГТС от «Нафтогаза»
Глава Украины Владимир Зеленский подписал закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа.
Политика
Зеленский назвал обновленные КПП на границе с Крымом витриной Украины
Происшествия
Ребенок погиб при пожаре в квартире Москвы
Возгорание произошло в квартире дома на Дмитровском шоссе в столице, огонь оперативно потушили, в результате пожара погиб ребенок, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.
Футбол
Арустамян: Миранчуки не хотят в «Зенит»
Игроки московского "Локомотива" Алексей и Антон Миранчуки не хотят переходить в петербургский "Зенит".
Политика
Госпитализирован президент Сербии Александр Вучич
Глава Сербии Александр Вучич поздно вечером 15 ноября был срочно госпитализирован в Военно-Медицинскую Академию из-за сердечно-сосудистых проблем, сообщил генеральный секретариат сербского президента.
Единоборства
Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234
Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
Происшествия
Россияне заточили коммунальщиков в затопленном подвале
В Екатеринбурге жители одного из домов заперли в подвале аварийную бригаду коммунальщиков.
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Шоу-бизнес
Винокур встал на защиту обличающего цензуру Галкина
Народный артист России Владимир Винокур встал на защиту юмориста Максима Галкина, на которого обрушились многие недовольные его высказыванием о цензуре на ТВ критики.
Фигурное катание
Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.
Космос
Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложено
Изначально российский сегмент МКС планировалось собрать к 2015 году.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Армия и оружие
Глава ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что за пять лет Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли — носители крылатых ракет «Калибр».