Фигурное катание

ТАСС СпортТАСС СпортРоссийские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве

Российский фигурист Александр Самарин занял первое место на предпоследнем в сезоне этапе серии Гран-при, который проходит на арене "Мегаспорт" в Москве. 21-летний Самарин по сумме двух программ набрал 264,45 балла (92,81 балла в короткой программе, 171,64 - в произвольной).
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Макар Игнатов: «Надеюсь, результаты будут улучшаться, и мы еще увидим русский подиум в мужском катании»

Sports.ru08:41

Видео: прокат российских фигуристов, занявших весь пьедестал Гран-при в Москве

Чемпионат09:22

Макар Игнатов: «Поддержка зала была невероятная. Благодаря этому, когда уже не было сил, они появлялись»

Sportbox.RU08:30

Макар Игнатов: «Поддержка зала была невероятная. Благодаря этому, когда уже не было сил, они появлялись»

Матч ТВ08:30

Не идеальные, но лучшие. У мужчин — российский подиум в «Гран-при»

Спорт-Экспресс09:30

Тренер фигуриста Алиева с оптимизмом расценивает его шансы на попадание в финал Гран-при

ТАСС Спорт09:14

Мишин: российский пьедестал – проблески в нашем мужском одиночном катании

РИА Новости11:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Происшествия

В Петербурге автомобиль с мужчиной и двумя детьми упал в Фонтанку

РИА Новости 11:14
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru 03:40
Происшествия

Мать убитой аспирантки СПбГУ попала в больницу с похорон

Мать жестоко убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко увезли в больницу с похорон дочери на Кубани.
РИА Новости 10:13
Здоровье

Медики назвали очень полезные для суставов продукты

MedikForum.ru 07:02
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев опубликовал фото с возлюбленной

Телеведущий и экс-супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram совместный снимок со своей возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой.
NewInform 10:58
Кино

«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате

По информации Esquire картина «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли собрала в прокате по всему миру уже больше миллиарда долларов.
Радио Комсомольская правда 09:44
Происшествия

Жесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео

РИА Новости 09:55
Фигурное катание

Трусова выиграла московский этап Гран-при, Медведева стала второй

Трусова шла второй после короткой программы, однако в произвольной она стала лучшей с результатом 160,26 балла.
РИА Новости 11:25
Происшествия

Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области

Известия 09:24
Общество

Мединский раскритиковал работу Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российского кино за рубежом и в малых городах России.
РИА Новости 09:10
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Шоу-бизнес

Дочь показала видео, сделанное за день до смерти Аллы Вербер

Дочь опубликовала последнее видео фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер, которая умерла в августе в Италии.
Life.ru 04:13
Здоровье

Врачи назвали полезные продукты, повышающие уровень сахара в крови

В растении содержатся полезные для здоровья витамины и микроэлементы, но его ГИ равно 75 ед. Кабачки увеличивают уровень глюкозы в крови.
RuNews24.ru вчера в 03:54
Транспорт

В Госдуме предложили поднять цены на шипованные шины

РИА Новости вчера в 10:49
Единоборства

Боец UFC пришел на взвешивание в образе Джокера

Бразильский боец смешанных единоборств Маркус Перес появился на официальной церемонии взвешивания перед турниром UFC в гриме клоуна-злодея Джокера.
РИА Новости 03:05
Авто

Эксперты рассказали, нужно ли прогревать зимой двигатель автомобиля

В инструкциях многих современных автомобилей сказано, что прогревать двигатель зимой нет необходимости, так как электроника машины способна сама решить все проблемы, связанные с простоем.
Дни24 02:01
Общество

Число задержанных в ходе протестов в Париже превысило 100

ТАСС 10:50
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Общество

Польша желает лишить Украину преференций для поставок в ЕС кукурузы

Власти Польши предлагают лишить Украину преференций, которые ей предоставляют в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы.
RT на русском 10:40
Авто

Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекречен до премьеры

За несколько дней до официальной премьеры в Сети появились фотографии нового электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, также рассекретили спецификации и прайс-лист на модель.
Тарантас Ньюс вчера в 02:15
Общество

Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
РИА Новости 04:40
Общество

«Ъ» узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года

Американец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, привлек внимание ФСБ еще в 2007 году, когда он впервые приехал в страну и начал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб, сообщается в субботу на сайте газеты "Коммерсантъ".
Интерфакс 03:23
Происшествия

СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
BFM.ru 09:52
Происшествия

На Урале жильцы заливаемого кипятком дома заперли рабочих в подвале

В Екатеринбурге жильцы одного из домов по улице Бажова заперли аварийную бригаду в подвале до тех пор, пока рабочие не устранят прорыв на теплосетях.
REGNUM 11:40
Гаджеты

«Microsoft» закрывает Cortana для iOS и Android

«Microsoft» заявила, что приложение голосового помощника Cortana с 31 января 2020 года будет не доступно для устройств на базе iOS и Android.
ГЛАС.RU 10:43
Армия и оружие

Опубликовано видео высадки российских военных на бывшей базе США

Вечерняя Москва вчера в 03:33
Футбол

Агент Влашича: «Никола может заинтересовать ведущие клубы»

Агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича Тончи Мартич заявил, что к его клиенту могут проявлять интерес ведущие клубы из сильнейших европейских чемпионатов.
Спорт-Экспресс 11:00
Армия и оружие

Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

ВВС Израиля совместно с союзниками из США и европейских стран отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 "Триумф" на военных играх "Голубой флаг", проходивших на аэродроме Увда.
РИА Новости 08:27
Политика

В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
RT на русском 08:05
Кино

Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Телепрограмма 13 ноября в 00:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Сергеевич Алиев
Российский фигурист
Российский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании, серебряный призер чемпионата Европы 2018 в Москве, бронзовый призёр чемпионата России 2018 года. На юниорском уровне два раза побеждал на первенстве России и один раз выигрывал финал международного юношеского Гран-при, а также завоевал серебро на чемпионате мира среди юниоров 2017 года и ещё ранее бронзу на Европейском юношеском Олимпийском фестивале.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Владимирович Самарин
Российский фигурист
Российский фигурист, выступающий в одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года. Бронзовый медалист юниорского чемпионата мира, призёр взрослых этапов Гран-при, двукратный вице-чемпион России, бронзовый призёр чемпионата России 2019, бронзовый призёр командного чемпионата мира, трёхкратный вице-чемпион России среди юниоров, победитель турнира серии Челленджер Warsaw Cup 2015. Мастер спорта России международного класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное