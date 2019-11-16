Фигурное катание
ТАСС СпортРоссийские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве
Российский фигурист Александр Самарин занял первое место на предпоследнем в сезоне этапе серии Гран-при, который проходит на арене "Мегаспорт" в Москве. 21-летний Самарин по сумме двух программ набрал 264,45 балла (92,81 балла в короткой программе, 171,64 - в произвольной).
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