Фигурное катание

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве

Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при, который проходит в Москве.
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Дмитрий Сергеевич Алиев
Российский фигурист
Российский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании, серебряный призер чемпионата Европы 2018 в Москве, бронзовый призёр чемпионата России 2018 года. На юниорском уровне два раза побеждал на первенстве России и один раз выигрывал финал международного юношеского Гран-при, а также завоевал серебро на чемпионате мира среди юниоров 2017 года и ещё ранее бронзу на Европейском юношеском Олимпийском фестивале.
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