Экономика
Банки.руРоссийские фондовые индексы ощутимо выросли по итогам торгов
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Российский фондовый рынок закрылся ростом основных индексов на 3,5 - 5,3%
Национальная служба новостейвчера в 12:16
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Происшествия
Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома
В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик
Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
Здоровье
В России закончилась эпидемия гриппа
В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru вчера в 15:22
Наука
Повышение уровней углекислого газа может ухудшить когнитивные функции
Исследователи из Колорадского и Пенсивальнского университетов разработали математическую модель для определения повышения уровней углекислого газа на открытом воздухе и в закрытых помещениях.
ToDay News Ufa вчера в 10:59
Энергетика
Цены на нефть растут после угроз Трампа против Ирана
Цены фьючерсов на нефть продолжают рост в четверг на 4-5% после того, как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей.
Интерфакс 00:48
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество
Кадыров объяснил, зачем побрился налысо
Ранее Кадыров говорил, что мужчинам в условиях коронавирусной инфекции нужно бриться налысо, поскольку салоны красоты и парикмахерские Чечни закрыты.
ProstoProSport 21 апреля в 14:30
Экономика
Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет
Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
Коммерсантъ вчера в 01:25
Общество
Отели Турции могут отказаться от системы «всё включено»
Пандемия коронавируса заставляет отельеров Турции либо отказаться от системы all inclusive, либо трансформировать её.
News.ru вчера в 21:50
Автоспорт
«Феррари» может покинуть «Формулу-1» из-за снижения потолка зарплат
Глава «Феррари» Маттиа Бинотто отметил, что ему не нравится перспектива дальнейшего снижения лимита на бюджеты в «Формулы-1».
Спорт-Экспресс вчера в 22:58
Здоровье
Клиникам в Москве заплатят только за пациентов с коронавирусом со «скорой»
По данным Московского городского ФОМС, расходы на лечение одного случая пневмонии с коронавирусом оплачиваются из расчета 200 – 205 тыс. руб. На 22 апреля в Москве зарегистрирован 31981 пациент с COVID-19.
Ведомости вчера в 19:24
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
Экономика
Крупные банки отменили кэшбек на покупки в интернет-магазинах
Ряд банков начал отменять кэшбек за оплату картами в интернет-магазинах. В их числе - Газпромбанк, «Хоум Кредит» и Кредит Европа банк.
Kazanfirst.ru 01:36
Шоу-бизнес
Ивлеева разделась перед Тимати и нарисовала картину грудью
Во время шоу "Прямой карантин" блогерша Анастасия Ивлеева разделась перед рэпером Тимати. Таким образом она выполнила задания шоу.
Neva.Today 01:20
Общество
В ФМБА отчитались о ходе исследований препарата от коронавируса
Предварительные результаты исследования мефлохина показали положительную динамику у большинства пациентов с коронавирусом со средне-тяжелым состоянием, сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства.
РИА Новости вчера в 15:18
Здоровье
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Экономика
Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru 21 апреля в 12:51
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Авто
ГАЗ разрабатывает новый среднетоннажный грузовик
«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня 21 апреля в 04:40
Шоу-бизнес
Адвокат сообщила о плохом состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной
Лидия Федосеева-Шукшина находится в очень плохом состоянии, рассказала ее адвокат Юлия Вербицкая.
Петербургский дневник вчера в 12:44
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 08:43
Происшествия
В Петербурге загорелся металлический ангар
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся металлический ангар на площади 450 кв. м, сообщается на сайте городского главка МЧС.
РБК 00:54
Энергетика
Нефть WTI поднялась в цене на 25%
Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
REGNUM вчера в 10:48
Здоровье
Северодвинцы пожаловались на врио губернатора Архангельской области из-за вспышки COVID-19
Инициативная группа жителей просит обратить внимание на бездействие врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.
Znak.com 01:00
Происшествия
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Газета.Ru 01:11
Здоровье
Коронавирус: 6 жителей Абакана заболели за минувшие сутки
Со слов заместителя руководителя управления Роспотребнадзора Хакасии Татьяны Викторовой, если раньше коронавирус распространялся в семьях, то теперь в медицинских учреждениях — заносят COVID-19 как пациенты, так и медики.
Юг Сибири 00:48
Происшествия
В Шадринске найдено тело высокопоставленного полицейского
В городе Шадринске Курганской области нашли с огнестрельным ранением заместителя начальника отдела по работе с личным составом межмуниципального отдела полиции.
Российская газета вчера в 08:34