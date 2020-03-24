Финансы

РБКРБКРоссийские фондовые индексы закрылись ростом на 7-9%

Индекс РТС вырос на 9,23%, до 965,32 пункта. В ходе сессии индекс поднимался к отметке 978,23 пункта. Цены российских акций подросли вслед за повышением азиатских, европейских и американских фондовых рынков.
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Рынок акций РФ подпрыгнул до максимума почти за две недели на внешнем позитиве

ПРАЙМ13:25

Российские фондовые индексы закрылись ростом на 7-9%

РБК12:02

Российский рынок акций закрылся ростом индексов

ТАСС12:52

Индекс Мосбиржи вырос более чем на 7%

Газета.Ru12:12

Индекс МосБиржи превысил 2400 пунктов благодаря внешнему позитиву

Интерфакс06:43

Нефть тащит российский рынок акций вверх

Фонтанка.Ру05:26

Российский рынок акций открылся на «мажорной ноте»

Росбалт03:31
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Комментарии

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МИД разъяснил поручение правительства о вывозе украинцев на родину

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Появились первые фото салона нового Hyundai Tucson

В социальных сетях появились фотографии обновленного корейского кроссовера Hyundai Tucson, сделанные во время тестовых испытаний.
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В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
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Представитель ВОЗ в России назвала два главных симптома коронавируса

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Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе

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К Земле приближается комета Атлас

Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
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