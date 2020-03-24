Финансы
РБКРоссийские фондовые индексы закрылись ростом на 7-9%
Индекс РТС вырос на 9,23%, до 965,32 пункта. В ходе сессии индекс поднимался к отметке 978,23 пункта. Цены российских акций подросли вслед за повышением азиатских, европейских и американских фондовых рынков.
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Комментарии
Общество
Рошаль назвал коронавирус репетицией биологической войны
Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль сравнил пандемию коронавируса в мире с репетицией биологической войны.
Общество
PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для всех стран
Самый крупный порносайт мира PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для всех стран, чтобы остановить распространение коронавируса.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли объяснила свой уход из сериала «Великолепный век»
Актриса начала чувствовать себя роботом Известная артистка немецкого происхождения Мерьем Узерли долго отказывалась комментировать свой уход из прославившего ее сериала "Великолепный век".
Кино
Роберт Дауни-младший может вернуться в Marvel
Как стало известно, продюсерам пришлось таким образом вывести Железного Человека из сценария, потому что переговоры с Дауни-младшим зашли в тупик.
Общество
Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома
Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
Здоровье
Berlingske (Дания): Россия протестировала на коронавирус 163 тысячи человек, но нашла меньше заболевших, чем остальные (Berlingske)
Россия относится к числу стран, которые проверили на коронавирус больше всего людей.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Здоровье
В Чехии найдено лекарство, помогающее излечиться от коронавируса
В Чехии министерство здравоохранения назвало препарат Plaquenil, который способен излечит от коронавирусной инфекции COVID-19, описание лекарства приведено в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.
Общество
В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса
Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
Кино
Релиз «Чудо-женщины 2» отложен из-за коронавируса
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
В брянских барах и ресторанах запретят курить кальяны
Правительство России поручило регионам страны запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.
Технологии
Sony сократит интернет-трафик PlayStation 4 в Европе
Руководитель Sony Interactive Entertainment Джим Райан сообщил, что компания сократит трафик PlayStation 4 в Европе.
Авто
Группа Sollers может приостановить производство из-за снижения спроса
ПАО «Соллерс» может приостановить производство из-за резкого падения спроса на свои автомобили в России.
Экономика
Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Общество
В Петербурге закрывают все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в ТЦ
Постановлением правительства Санкт-Петербурга с 26 марта в городе закрываются все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в торговых центрах.
Футбол
Орлов рассказал об интересе испанского клуба к Кокорину
Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий за ФК «Сочи» на правах аренды, привлекает большой интерес на трансферном рынке.
Общество
МИД РФ 26 марта закроет списки на возвращение граждан России домой
Списки находящихся за рубежом граждан России, которым нужна помощь в возвращении домой, будут закрыты 26 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.
Кино
На Первом канале стартует новый сериал «Заступники»
Шоу-бизнес
Барбара Брыльска борется с раком
78-летняя польская актриса Барбара Брыльска, Надя Шевелева из "Иронии судьбы", сражается с онкологическим заболеванием.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.
Авто
Volkswagen приостановит производство в Нижнем Новгороде
Volkswagen Group Rus временно приостановит контрактную сборку в Нижнем Новгороде на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Финансы
Российские банки поднимают ставки по ипотеке
Ряд банков РФ увеличили ставки ипотеке и вкладам.
Интернет
YouTube снизит качество видеороликов из-за пандемии COVID-19
Популярный сервис YouTube изменит предустановленное качество воспроизведения видеороликов с высокого разрешения до стандартного.
Здоровье
Запас противовирусных препаратов на Камчатке 100%, аппаратов ИВЛ – 114% - краевой Минздрав
Запас лекарственных противовирусных препаратов в лечебных учреждениях края составляет от 99,3 до 100,4 процентов.
Кино