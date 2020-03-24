Финансы

РБКРБКРоссийские фондовые индексы закрылись ростом на 7-9%

Индекс РТС вырос на 9,23%, до 965,32 пункта. В ходе сессии индекс поднимался к отметке 978,23 пункта. Цены российских акций подросли вслед за повышением азиатских, европейских и американских фондовых рынков.
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Индекс Мосбиржи на закрытии торгов вырос на 7,2%, РТС — на 9,2%

Коммерсантъ12:41

Российские фондовые индексы закрылись ростом на 7-9%

РБК12:02

Российский рынок акций закрылся ростом индексов

ТАСС12:52

Российские фондовые индексы показали рост на Московской бирже

Аргументы и Факты11:13

Индекс МосБиржи превысил 2400 пунктов благодаря внешнему позитиву

Интерфакс06:43

Российский рынок акций вырос на открытии торгов 24 марта

News.ru03:43

Российский рынок акций открылся на «мажорной ноте»

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